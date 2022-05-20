Шойгу анонсировал появление беспилотников, которые были так нужны в Мариуполе

Появление новых беспилотников у российской армии, ведущей спецоперацию на Украине, анонсировал министр обороны Сергей Шойгу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В ближайшей перспективе ожидается поставка стратегических беспилотников. Их применение позволит сберечь лётный состав и значительно сократить затраты на решение разведывательных и огневых задач за счёт снижения расхода боеприпасов и ресурса авиатехники», – заявил Шойгу на коллегии оборонного ведомства.

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Ранее о слабом оснащении российской армии беспилотниками, необходимыми для штурма Мариуполя, неоднократно сообщали военкоры, освещавшие ход освобождения города. Они указывали, что нацисты «Азова», напротив, были хорошо оснащены дронами. Даже основатель батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский указывал: у донецких – беспилотников больше, чем у российских армейцев.

«Мы начали создавать подразделения БПЛА уже в пятнадцатом году, покупая для них не только летательную технику, но и колёсную – без «проходимцев» работать просто невозможно. К нашему удивлению российские войсковые подразделения очень слабо обеспечены этой опцией – нужно срочно накачиваться», – писал Ходаковский.

Он же сообщал о том, что подразделения ДНР зачастую помогали данными с беспилотников морской пехоте Черноморского флота, задействованной при штурме Мариуполя.

Недостаточное количество беспилотников в российской армии – это одна из ее проблем, отмечает военный эксперт Александр Храмчихин.

«Конечно, они используются, безусловно, лет десять назад все было гораздо хуже, но, тем не менее, и сейчас их категорически недостаточно, особенно боевых. Разведывательные еще туда-сюда, хотя и их мало, а об ударных я уже не говорю – их вообще почти нет, поэтому мы еще очень в этом отстаем».

За период постсоветской разрухи и безденежья начала 90-х годов Россия не только отстала в производстве беспилотников, но и столкнулась с утечкой кадров, которые впоследствии внесли свой вклад в разработку американских и израильских БПЛА, заявил заслуженный военный летчик России Владимир Попов. При этом, сейчас, по его словам, это отставание активно наверстывается.

«На сегодняшний день у нас гамма бесплотных средств достаточно широкая. Несколько центров создано, которые работают над этим. Тот же «Пионер», «Орион», «Гелиос», «Корсар». Объединение «Калашников» сделало хороший образец беспилотника-камикадзе. Есть образцы, но их пока еще мало. Сейчас на это обращают много внимания и принято решение, чтобы выделить нужные средства – это не дешевое удовольствие, потому что это техника достаточно продвинутая, электронно насыщенная, требует качественной подготовки, размеров, систем управления, программирования, локации, онлайн-передачи информации и так далее. Надо сказать, что наши комплексы отвечают уже мировым стандартам, они сопоставимы с американскими, с израильскими. Если бы у нас их было достаточно, если бы пораньше начали этим заниматься и развивались, не упустили момент двухтысячных годов, то, конечно бы, мы сегодня не догоняли никого, а были впереди», – заявил Попов «ПолитНавигатору».