Просмотров:
Шойгу анонсировал в 2019 году 18 тысяч военных учений
Вооруженные силы Российской Федерации проведут в следующем году 18,5 тыс. различных военных учений и тренировок, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на годовой коллегии ведомства, сообщает пресс-служба минобороны.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
“Подготовить и провести 18,5 тысяч различных учений и тренировок, в том числе стратегические командно-штабные учения “Центр-2019” и учения стратегических ядерных сил “Гром”, – сказал Шойгу, говоря о планах Минобороны на следующий год.
РФ в прошлом году провела учения “Запад-2017”, в том числе на территории Беларуси, в этом году “Восток-2018” на востоке России.
Метки: военные учения, ВС РФ, Шойгу
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.