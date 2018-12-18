18.12.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Вооруженные силы, Россия, Украина
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Шойгу анонсировал в 2019 году 18 тысяч военных учений

Вооруженные силы Российской Федерации проведут в следующем году 18,5 тыс. различных военных учений и тренировок, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на годовой коллегии ведомства, сообщает пресс-служба минобороны.

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“Подготовить и провести 18,5 тысяч различных учений и тренировок, в том числе стратегические командно-штабные учения “Центр-2019” и учения стратегических ядерных сил “Гром”, – сказал Шойгу, говоря о планах Минобороны на следующий год.

РФ в прошлом году провела учения “Запад-2017”, в том числе на территории Беларуси, в этом году “Восток-2018” на востоке России.

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