Шойгу анонсировал выход фильма «Небо». Важнейшее кино о войне в Сирии

30.08.2021 18:40 (Мск), Москва, Максим Карпенко

7-го октября в прокат выйдет фильм режиссера Игоря Копылова «Небо», в основу которого легли реальные события – история гибели российского военного летчика Олега Пешкова и спасения штурмана Константина Мурахтина в 2015-м году в Сирии.

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Анонсируя новую ленту, министр обороны Сергей Шойгу в интервью журналисту Владимиру Соловьеву, подчеркнул, что картина раскрывает подробности не только гибели Пешкова, но и операции по спасению штурмана Мурахтина, которая была проведена оперативно и профессионально. Благодаря такой работе в обществе и растет доверие к армии.

«Этот фильм сделан на абсолютно реальных событиях. Мы все понимали, что, представьте себе, что завтра страна включает экран, а там наши ребята, попавшие в руки этих бандитов. Вы можете себе представить, что будет в стране, в обществе. Конечно, это была такая операция, где показали себя все. Это история, которая говорит о многом на сегодняшний день. Во-первых о том, что мы довольно хорошо и основательно подготовились к этой операции, что, несмотря на все сложности, мы можем позаботиться, обеспечить по максимуму, насколько это возможно, безопасность ребят, которые там воюют. Там же следующий случай, я думаю, про него еще снимут, – это когда наш парень, молодой еще летчик, когда он говорит «За пацанов» и подрывает гранату. Причем, там-то ничего рассказывать и придумывать, доказывать не надо – это сами бандиты сняли это на видеокамеру, потому что они-то хотели его взять, показать всему миру – вот он. Это, конечно, говорит о том, что мы, все-таки, всем нашим обществом смогли сделать и вернуть тот дух в армию, который должен быть… Сегодняшняя армия – это, конечно… десять лет назад 28% доверия к армии. Сегодня под 84-86%», – заявил Шойгу.

Выход фильма «Небо» крайне важен, считает замглавы общероссийского движения «Сильная Россия», полковник Александр Головашкин.

«Самое главное – не то, чтобы призывать, чтобы все ринулись на службу, посмотрев этот фильм, а чтобы показать, что современные герои, молодые парни, которые сейчас служат в армии и находятся среди нас, готовы пожертвовать собой в трудную минуту, отдавая служению, родине профессии, не задумываясь о себе, ежесекундно принимают правильные решения. Поэтому подобные фильмы, как и 50 лет назад вышел фильм «Офицеры», на сегодняшний день – это востребованные фильмы… Наши ребята выполняют свой воинский долг и защиту нашей Родины далеко за ее пределами. Из-за специфики выполняемых задач много что нельзя рассказать, где-то в новостях пустить репортажи, чтобы люди об этом знали. Хотя это подвиги, которые совершаются практически круглосуточно, потому что это адская работа, адский труд. Этот фильм рассказывает о судьбе одного героя, но посвящается погибшим защитникам Отечества в сегодняшней нашей действительности», – заявил Головашкин.

Герой России Сергей Липовой добавляет, что фильм «Небо» помогает остановить то самое разложение общества, об опасности которого еще недавно говорил глава военного ведомства Сергей Шойгу:

«Безусловно, такие фильмы надо снимать и о людях, совершивших и совершающих подвиги здесь и сейчас, нужно рассказывать. Это самое лучшее, что мы можем сделать для них – сохранить их и их подвиг в памяти поколений. Нет ничего важнее памяти. Пока народ помнит своих героев – он помнит свое прошлое, и ему есть, за что держаться, на что оглядываться и чем гордиться. Патриотизм и доверие к армии сейчас уже на достаточно высоком уровне в обществе, а подобные фильмы помогают его укрепить и остановить то самое разложение общества, о котором говорил министр обороны Сергей Шойгу. Молодежи важно иметь перед глазами пример, на который можно опираться. И если это пример мужества, доблести, стойкости и любви к своей Родине – то это лучшее, что мы можем преподнести подрастающему поколению».