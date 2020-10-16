Шойгу без прикрас рассказал о «святых девяностых»

16.10.2020, Москва, Максим Карпенко

«Про вчера» – так называется новая книга министра обороны России Сергея Шойгу, которую представили в Москве на площадке Русского географического общества. Издание рассказывает о жизни страны и простых людей в 90-е и начале 2000-х годов, и о событиях, происходивших в то время, когда автор еще работал в МЧС.

Книга интересна не только как автобиографическая литература – автор без прикрас рассказывает о реалиях «святых девяностых», когда либералы имели ключевое влияние на происходящее в РФ.

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Иллюстрации в книге, в том числе на обложке, рисовал сам автор

Несмотря на большой объем, книга написана простым языком и читается на одном дыхании. Это на презентации отметил глава издательства «АСТ» Олег Новиков.

«Молодежь сегодня очень интересуется тем временем 80-х, начала 90-х, что же в стране происходило, как тогда люди жили. Потому что жили они практически в другой стране», – говорит издатель.

«Потрясающе то, что здесь есть смешное, веселое, очень искреннее. Есть трагическое невероятно, есть историческое», – добавил народный артист России Сергей Гармаш, который озвучивал аудиоверсию книги.

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Шойгу возглавлял МЧС России с момента его создания в 1992-м году и до 2012-го. В книге автор вспоминает, как появилась так называемая «минута тишины», когда спасателям было необходимо обнаружить людей под завалами в Нефтегорске после землетрясения в мае 1995-го года:

«Пришла простая, но, как выяснилось впоследствии, очень эффективная идея-технология. Минута тишины. Ну, не минута, а примерно полчаса или даже час. Остановили все: краны, бульдозеры, генераторы, гидравлику. Все стали слушать и спрашивать: «Если живые — отзовитесь, крикните. Если не можете — постучите».

Есть и ироническое описание трагической действительности 90-х. Например, в эссе «Антифриз» рассказывается о том, как добиралась до стройки в Ачинске бригада рабочих.

«Тем, кого мы ждали, как и принято в приличном строительно-монтажном сообществе, на предыдущем объекте устроили «отвальную». И всё бы ничего, если бы, как всегда, пили проверенный продукт — пищевой спирт с газировкой «Буратино» или на худой конец с «Крем-содой». Но тогда на Север начал поступать новый продукт — жидкость для заливки в радиаторы… Жидкости было много, а раз она не замерзает — значит, на спирту. Значит, отметить «отвальную» можно, просто подставив кружку к сливному крану радиатора. Конечно, всех предупреждали, что это яд, опасно, не вздумайте! Но кто же поверит, не попробовав, не проверив на себе! И проверили. Всей бригадой. Хорошо пошла! На втором или третьем часу застолья бригадиру что-то заплохело. Он вышел из бытовки, с мучительным рыком изверг всё — и жареную картошку, и сало, и кильку в томате, и вечно зелёные помидоры. Добрёл до соседней бытовки, свернулся калачиком и, опустошённый, уснул. Утром из двенадцати монтажников-спецов неостывшим был только он один. Один и приехал, с грустным для тех, кто знал эту историю, прозвищем Антифриз», – пишет Шойгу.

«Я воспринимаю выход такой книги положительно. Сергей Шойгу с нуля создавал систему МЧС и, безусловно, его опыт, его воспоминания об этом периоде, мне кажется, очень важны и интересны. Шойгу известен как государственник, как сторонник сильной и авторитетной России. На посту министра МЧС он внес большой вклад в развитие нашей страны, в укрепление ее безопасности, поэтому мемуары, которые описывают указанный период времени, безусловно будут с интересом восприняты и общественностью, и специалистами. Лично я с удовольствием прочитаю эту книгу и хочу иметь ее в своей библиотеке», – комментирует книжную новинку «ПолитНавигатору» редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Военный историк Армен Гаспарян также проявил интерес к мемуарам Шойгу.

«Мне будет чрезвычайно интересно почитать книгу Сергея Кужугетовича по той лишь причине, что почти все описываемые им события, насколько я понимаю, происходили уже в момент, когда я был достаточно взрослым человеком, то есть, на моей памяти. Интересно будет посмотреть, как он дает спустя годы этому всему оценки. Прежде всего, это его личностные оценки, потому что они были пропущены через его восприятие и через его память», – заявил Гаспарян.

Кстати, в книжке Шойгу есть и нелестные упоминания либералов, которые занимались «дерибаном» России во времена Бориса Ельцина и пытались выдавить государственников из власти. Вот как описывается один из эпизодов – диалог с тогдашним премьер-министром Виктором Черномырдиным.

«Виктор Степанович Черномырдин говорит мне: – У меня был губернатор З. Просит принять меры в отношении тебя. Говорит, не может работать, ты мешаешь и очень хочешь занять его место. Со мной поделился, пошел в Кремль к кураторам. Думаю, он там жалуется и просит, чтобы тебя сняли с министров. Ты что, собрался в губернаторы? Не похоже. Вроде тут работы – башки поднять некогда. Губернатор этот какой-то м***ковато-либеральный. Я ему так сказал, что тебе, мол, больше нечем заниматься… Виктор Степанович умел ошарашить, и этот вывод подтверждался не раз. – По твоему лицу вижу, что и для тебя это открытие, – сказал он. – Найди и пошли его на х**. Я только дошел до двери его кабинета, а он вслед: – Постой, не надо. Я его сам пошлю!».