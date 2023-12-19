Шойгу: «Число иностранных добровольцев в СВО увеличилось в семь раз»

Владимир Гладков.  
19.12.2023 16:24
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В течение уходящего года количество иностранных добровольцев в ВС РФ увеличилось в семь раз, тогда как в ВСУ за этот же период – семикратное падение числа желающих среди наёмников из западных стран.

Об этом на расширенном заседании коллегии Минобороны России заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В течение уходящего года количество иностранных добровольцев в ВС РФ увеличилось в семь раз,...

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«СВО сплотила армию и народ. Ежедневно более полутора тысяч человек подают заявления о приёме на военную службу. Только в этом году набрано около 490 тысяч военнослужащих по контракту и добровольцев. Более четырёх тысяч российских студентов добровольно взяли академический отпуск и выполняют боевые задачи», – отметил он.

«В семь раз увеличилось количество иностранных добровольцев, желающих воевать на стороне правды. В украинской армии наблюдается обратная тенденция: количество иностранных наёмников сократилось в шесть раз», – заключил Шойгу.

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