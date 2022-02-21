Шойгу доложил об угрозе. Монтян предрекает страшную бурю

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Новости Украины

Помимо 59,3 тысяч военнослужащих ВСУ у границ Донбасса сосредоточены националистические батальоны, которые «не подчиняются руководству страны и командованию на местах и действуют так, как считают нужным».

Об этом сегодня, выступая на Совете безопасности заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Отсюда и появление разведывательных групп, которые прорываются в разных местах, и совершение разных терактов. Во многом они управляют ситуацией в городах и областях Украины. Я имею в виду крайне радикальные призывы по Донецку, Луганску, Крыму и нашей стране», – сказал Шойгу.

В целом он считает, что Украина ведет подготовку к силовому захвату Донбасса. Об этом свидетельствует смена мест дислокации частей и радиочастот. Так на передовые позиции возвращается тяжелая техника: пусковые установки «Точка У», 345 танков, 2145 боевых бронированных машин, 820 орудий артиллерии, 160 реактивных систем залпового огня, в том числе «Смерч».

За 19-20 февраля было проведено 107 обстрелов, из более 70 – тяжелым вооружением из 120 мм орудий.

«В Донецке фактически отсутствует вода у 90% населения. В Луганске у двух трети города отсутствует газ. Фактически все люди, проживавшие в зоне соприкосновения вынуждены эвакуироваться. Те, кто вынужден оставаться там, страдают. Буквально сегодня на автобусной остановке погиб шахтер. Только за ночь на всех направлениях более 40 обстрелов по заранее намеченным целям. Это не стихийный, а прицельный огонь. Они понимают, куда они бьют», – сказал Шойгу.

Украинский юрист Татьяна Монтян полагает, что Украина стоит на пороге большой войны.

«Признание, судя по всему, будет в административных границах Донецкой и Луганской областей. То есть, без войны и нанесения разгромного поражения ВСУ решение выполнено не будет. Теперь слово за США. Вполне допускаю, что уже в ближайшее время будет объявлена всеобщая мобилизация, и под ружье поставят сотни тысяч бывших атошников, а, возможно, и простых гражданских. Не уверена, что Запад подарит России быструю и победоносную войну. Особенно, если вопрос с выходом на админграницы затянут на какое-то время. Оставшуюся же Украину, скорее всего, ожидает вторая волна охоты на всех пособников «русского мира» и прочих ватничков, которые еще тут остались. Ведь просравшим в очередной раз территории Украины кастрюлеголовым и нацикам нужна будет какая-то победа в противовес позорному поражению на поле боя. Так что спокойствие нам только снится. До него будет большая буря», – прогнозирует Монтян.