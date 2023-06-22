Шойгу доложил Путину о подготовке российской армии к наступлению

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Не только ВСУ, но и российская армия готовится к наступлению, заявил министр обороны Сергей Шойгу на совещании Совбеза.

Глава военного ведомства доложил президенту Владимиру Путину, что на фронте фиксируется затишье – украинская сторона перегруппировывает силы для новых попыток прорыва российской линии обороны.

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«Естественно, силы для ведения дальнейших наступательных действий у противника ещё есть, сохраняются, несмотря на большое количество утрат… Конечно, идёт подготовка к дальнейшим наступательным действиям. С нашей стороны в том числе», – сказал Шойгу.

Секретарь Совбеза Николай Патрушев озвучил потери ВСУ – это 13 тысяч человек, а также техника – 246 танков, 595 бронемашин, 279 РСЗО и т.п.

«Из 246 танков 13 – это западная техника… [Всего Украине] был поставлен 81 танк западного производства. Из 81 западного танка 13 уничтожили… Из 109 машин «Брэдли» уничтожено 18», – уточнил Шойгу.

По его мнению, Запад не готов перекрыть потери техники.

«Планируется в 2023 году поставить 250 танков, в том числе порядка 120 «Леопардов», 31 танк «Абрамс» и остатки, которые они собирают по всему миру, это 95 танков Т-72. Вот такие планы по поставкам. Боевые бронированные машины. Планируются к поставке в этом году 983 единицы… Фактически всё то, что было наработано Советским Союзом в своё время и в странах бывшего соцлагеря, этот ресурс практически исчерпан, равно как и исчерпывается ресурс, который был у Украины… То количество, которое будет поставлено в 2023 году и уже поставлено, оно существенным образом на ход боевых действий не повлияет. А если добавить к этому, что основная часть бронетехники, боевых бронированных машин – это прошлое, а где-то и позапрошлое поколение, имеющие с одной стороны слабые степени защиты и не ту эффективность, которую показывает современная техника, – мы не видим здесь каких-либо угроз», – заверил Шойгу.

Он также сообщил о наращивании российской военной группировки в зоне СВО.

«Набрано 114 тысяч человек – это по прямому контракту, плюс к этому 52 тысячи – это добровольцы… Формируем резервы… У нас только на формирование этих двух армий и армейского корпуса на сегодняшний день поставлено 3786 единиц техники… Чтобы было полное впечатление: в сутки у нас поступают на контракт 1336 человек… Фактически мы получаем каждые сути полк…112 единиц в среднем каждые сутки мы получаем. Это касается и модернизированной техники, и новой техники, поэтому здесь мы набрали серьёзные темпы и каких-то рисков по срыву формирования резерва мы не видим», – утверждает Шойгу.