Территория меткомбината «Азовсталь» в Мариуполе полностью освобождена от украинских националистов.

Об этом сообщает Минобороны РФ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сообщается, что все подземные ходы и укрытия завода, в которых прятались националисты (в том числе – «Редис»), перешли под полный контроль Союзных войск.

«Всего, с 16 мая, в ходе операции сложили оружие и сдались в плен 2439 нацистов «Азова» и военнослужащих ВСУ, заблокированных на территории завода. Сегодня 20 мая сдалась в плен последняя группа в количестве 531-го боевика.

Так называемый «командир» нацистов «Азова», из-за ненависти мариупольцев и желания расправы над ним горожан за многочисленные зверства, был вывезен с территории комбината в специальном бронеавтомобиле», – говорится в сообщении.