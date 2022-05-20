Шойгу доложил Путину о полном освобождении «Азовстали» и Мариуполя
Территория меткомбината «Азовсталь» в Мариуполе полностью освобождена от украинских националистов.
Об этом сообщает Минобороны РФ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Сообщается, что все подземные ходы и укрытия завода, в которых прятались националисты (в том числе – «Редис»), перешли под полный контроль Союзных войск.
«Всего, с 16 мая, в ходе операции сложили оружие и сдались в плен 2439 нацистов «Азова» и военнослужащих ВСУ, заблокированных на территории завода. Сегодня 20 мая сдалась в плен последняя группа в количестве 531-го боевика.
Так называемый «командир» нацистов «Азова», из-за ненависти мариупольцев и желания расправы над ним горожан за многочисленные зверства, был вывезен с территории комбината в специальном бронеавтомобиле», – говорится в сообщении.
Отмечается, что о завершении операции и полном освобождении «Азовстали» и Мариуполя от украинских войск – министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину.
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