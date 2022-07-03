Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР от украинской оккупации

03.07.2022  14:52 (Мск), Москва
Михаил Рябов.  
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина
Новости Украины

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении территории Луганской народной республики.

Это произошло после того, как ВСУ были выбиты из Лисичанска и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора. Общая площадь освобожденных за последние сутки территорий составила 182 квадратных километра.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении территории Луганской народной...

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«Украинские неонацисты, пришедшие на нашу землю убивать и грабить, повержены! Они применяли подлую тактику, используя мирных жителей как живой щит. Поэтому нашим военным приходилось аккуратно отвоевывать буквально каждый дом, каждую улицу, каждый поселок», – говорится в обращении главы ЛНР Леонида Пасечника.

По словам политолога Владимира Корнилова, «у Луганска теперь два Дня освобождения от нацизма – 14 февраля и 3 июля».

Поздравления в адрес Луганска направил глава Крыма Сергей Аксенов.

«В рядах освободителей Луганщины воевали и добровольцы-крымчане. И сегодня наши земляки продолжают свой ратный подвиг на полях сражений. Уверен, что в скором будущем земля Донецка, других областей будет полностью очищена от нацистской нечисти», – говорится в документе.

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