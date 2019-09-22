Шойгу: Экстремистов на Украине придётся останавливать

22.09.2019, Москва, Михаил Рябов

Глава Минобороны России Сергей Шойгу прокомментировал периодически звучащие из Киева обещания «триумфально въехать в Москву на танковой броне», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Даже думать об этом не хочу. Очень надеюсь, что у украинского народа и у украинской власти хватит воли, сил и возможностей остудить те горячие головы, которые призывают к подобной глупости и сумасшедшему сюжету. Когда-то экстремистов на Украине все равно придется останавливать. Жаль только, что это не было сделано раньше», – сказал министр в интервью газете «Московский комсомолец».

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Шойгу уточнил, что его родственники по линии матери – с Украины, там похоронен его дед, а сам министр в 5 лет был крещен в одном из храмов города Стаханов в Луганской области.

«Кто-то считает, что открытое масштабное противодействие Запада к России началось только пять лет назад — с Украины и Крыма. Но это ошибка. Можно порекомендовать детально вспомнить, что именно происходило в 90-е, в 2008-м, 2013 годах. Какой только чуши не говорили и не писали о нас в период, когда мы готовились к Олимпийским играм в Сочи! И это было проявлением отнюдь не только информационной войны», – также напомнил министр.

«Ну вот в какой стране, куда они «пришли с демократией», эта демократия прижилась: в Ираке, Афганистане или Ливии? Или в бывшей Югославии, которую они своими «демократическими» бомбардировками в 1999 году насильно расчленили на 6 стран. А уж про суверенитет и независимость после любого американского вмешательства можно просто забыть. И удивляет ли кого-нибудь, что в той же Ливии большинство месторождений нефти принадлежит американским или подконтрольным США компаниям? Наши западные коллеги любят обвинять Россию в ведении каких-то там «гибридных войн». Но должен сказать, что реальные гибридные войны ведет как раз сам Запад», – подчеркнул Шойгу.