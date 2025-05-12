Шойгу ещё повоюет: как минимум, до 75-ти

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Контракт о прохождении воинской службы с секретарем Совбеза генералом армии Шойгу продлен еще на 5 лет – до 2030-го.

Об этом сегодня сообщило РИА со ссылкой на источники, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Судя по данной новости, на пенсию он точно не собирается. В последнее время разные иноагенты активно спекулировали на тему ухода Шойгу с поста секретаря СБ РФ или его ухода на пенсию», – написал в своем тгк военный эксперт Борис Рожин.

Политтехнолог Евгений Минченко обратил внимание на то, что новости о продлении контракта предшествовал сюжет в ТАСС, посвященный годовщине пребывания Шойгу на должности секретаря Совбеза.

«Интересный жанр – сюжет в государственном информагентстве о том, что Сергей Шойгу год работает секретарем Совбеза. На год Андрея Белоусова такого сюжета не было», – написал Минченко.

21 мая Шойгу исполнится 70 лет. Среди комментаторов не нашлось тех, кто приветствовал бы это решение и выступил с поздравлениями.

От комментаторов звучат предположения, что экс-министра не увольняют, несмотря на слабое планирование СВО, потому как он «слишком много знает», другие же шутят, что даже Шойгу не может до окончания СВО уволиться.