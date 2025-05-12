Шойгу ещё повоюет: как минимум, до 75-ти
Контракт о прохождении воинской службы с секретарем Совбеза генералом армии Шойгу продлен еще на 5 лет – до 2030-го.
Об этом сегодня сообщило РИА со ссылкой на источники, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Судя по данной новости, на пенсию он точно не собирается. В последнее время разные иноагенты активно спекулировали на тему ухода Шойгу с поста секретаря СБ РФ или его ухода на пенсию», – написал в своем тгк военный эксперт Борис Рожин.
Политтехнолог Евгений Минченко обратил внимание на то, что новости о продлении контракта предшествовал сюжет в ТАСС, посвященный годовщине пребывания Шойгу на должности секретаря Совбеза.
«Интересный жанр – сюжет в государственном информагентстве о том, что Сергей Шойгу год работает секретарем Совбеза. На год Андрея Белоусова такого сюжета не было», – написал Минченко.
21 мая Шойгу исполнится 70 лет. Среди комментаторов не нашлось тех, кто приветствовал бы это решение и выступил с поздравлениями.
От комментаторов звучат предположения, что экс-министра не увольняют, несмотря на слабое планирование СВО, потому как он «слишком много знает», другие же шутят, что даже Шойгу не может до окончания СВО уволиться.
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