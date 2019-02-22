Шойгу готов ввести российских миротворцев в Киев

22.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Если в Киеве начнется третий Майдан, Россия воспользуется ситуацией хаоса и начнет военное вторжение. Об этом в эфире телеканала «Украина» заявил экс-глава СБУ Игорь Смешко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, эта угроза давно является реальностью. Дело в том, что Россия переместила практически весь свой наступательный потенциал сухопутных войск на западную границу, которая граничит с Украиной. Отработаны учения всех военных округов, которые находятся на севере и востоке нашего государства, и это достаточно мощная группировка.

При каких условиях может быть полномасштабное вторжение? Очевидно, это важно с политической точки зрения только тогда, когда дестабилизация внутри страны, допустим, третий Майдан в центре Киева с кровью, применением автоматического оружия…

Его действия (Путина – прим. ред.) могут быть довольно простыми. На сегодняшний день, с военной точки зрения, вторжение отработано. Но для того, чтобы Россия открыто, на весь мир, стала агрессором и, возможно, инициатором Третьей мировой войны, нужны довольно серьезные основания, чтобы продать это цивилизованному миру.

Это может быть только в случае, если мы сами допустим такую дестабилизацию внутри страны, что Соединенные Штаты и европейские страны признают, что так называемая миротворческая миссия России будет толерантно воспринята. Все зависит от нас», – резюмировал Смешко.