Шойгу и Стрелков озвучили военные версии подрыва Каховской ГЭС

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Министр обороны Сергей Шойгу предположил, что Украина подорвала плотину Каховской ГЭС, чтобы исключить возможность возвращения российской армии в Херсон, поскольку часть группировки ВСУ оттуда планируется перебросить для прорыва к Азовскому морю, так как предыдущие дни показали, что у Киева не хватает сил, чтобы перерезать «сухопутный коридор» в Крым.

«Не добившись успеха в наступательных действиях, с целью усиления своего потенциала, противник намерен перебросить подразделения и технику с Херсонского направления в район своих наступательных действий, существенно ослабив таким образом свои позиции на Херсонском направлении. Кстати, противник приступил к сооружению на правом берегу Днепра оборонительных позиций, что говорит о его намерении перейти здесь к обороне. С целью недопущения на этом участке фронта наступательных действий российской армии, киевский режим осуществил диверсионный, по сути, террористический акт, который привел к затоплению значительных территорий и будет иметь тяжелые и долговременные экологические последствия», – заявил Шойгу.

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Интересно, что бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков выдвигает иную версию – по его мнению, ВСУ подорвали плотину, чтобы смыть российские позиции и минные заграждения не левом берегу и готовиться к высадке туда.

«Пока просматриваются следующие основные цели: – «смыть» наши войска с левого берега Днепра ниже Новой Каховки. В том числе «смыты» будут все оборонительные сооружения, все минные поля, затоплены все полевые склады боеприпасов, полностью или частично уничтожено всё имущество, которое не успеют погрузить и вывезти (а такого будет очень много, к сожалению); – создать условия для захвата Кинбурнской косы (которая тоже будет частично затоплена и превращена затоплением в остров). Если противнику удастся захватить сейчас Кинбурнскую косу – он разблокирует Очаковский порт и устье Днепра. Отбить косу будет чрезвычайно тяжело (в текущих условиях – вообще практически невозможно); – создать угрозу (через неделю-две) форсирования Днепра на широком участке выше Новой Каховки – после очень значительного снижения уровня водохранилища и такого-же сужения ныне имеющейся водной преграды. Планируют форсировать или нет – «бабушка надвое сказала». Но дополнительные резервы на этот участков командованию ВС РФ придется перебросить всенепременно (иначе точно форсируют и создадут плацдарм)», – предостерегает Стрелков.