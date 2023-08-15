Шойгу источает завидный оптимизм по ситуации на Украине. Что за этим стоит

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Спецоперация развенчала миф о превосходстве западных военных стандартов над российскими. Более того, во многих случаях даже советские системы показывают себя лучше, чем западные образцы.

Об этом на XI Московской конференции по международной безопасности заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Шойгу, боевые действия сейчас показали, что Украина почти исчерпала свой военный ресурс.

«Стало очевидно, что использование западного вооружения, якобы передовых натовских методов планирования операций, способов управления войсками и их подготовки не может обеспечить превосходство на поле боя. Несмотря на всестороннюю помощь Запада ВСУ не удается добиться результатов. Пример тому – разрекламированное стратегическое контрнаступление. Умелые действия личного состава российских Вооруженных Сил, их слаженность, высокий уровень подготовки позволяют гибко реагировать на реализацию Киевом замыслов западных кураторов. Предварительные итоги боевых действий показывают, что военный ресурс Украины почти исчерпан», – заявил Шойгу.

Министр обороны также подчеркнул, что Россия готова передать партнерам информацию о НАТОвской технике, захваченной в результате боев:

«Что касается поставляемого на Украину вооружения западного производства. Хочу еще раз подчеркнуть, что ничего уникального и неуязвимого для российского оружия на поле боя сегодня нет. Во многих случаях техника даже советского производства превосходит по своим боевым качествам западные образцы. У нас имеются данные объективного контроля уничтожения немецких танков, американских бронемашин, британских ракет и других систем вооружения. Готовы делиться оценками слабых сторон западной техники с нашими партнерами».

Оптимистический настрой министра поразил обозревателя Александра Зимовского.

«Судя по оптимизму, СВО РФ на У стремительно приближается к успешному завершению. Многие уже стали бояться, что не успеют на фронт — повоевать», – шутливо комментирует Зимовский.

А вот военкор Александр Коц поясняет, кому в первую очередь адресованы слова Шойгу.

«Российская армия десятилетиями готовилась к военному противостоянию с НАТО и теперь активно применяет теоретические знания на практике. Не будет преувеличением сказать, что СВО дала нам уникальный опыт, которого нет ни у одной страны мира. Наверняка, китайским, северокорейским или иранским военным было бы очень интересно послушать, как эффективно бить технику западной школы. Да и пару мастер-классов в рамках ОДКБ было бы неплохо провести. Знания – экспортный товар, который стоит гораздо дороже, чем танки, или самолеты. В советские годы наши военспецы работали по всему миру, консультируя и обучая армии многих стран. Это помогало втянуть их в нашу орбиту влияния и привязать их к отечественной оборонке. Необходимо перенимать этот опыт и сближаться с потенциальными союзниками, которые, вдобавок, не в восторге от реалий однополярного мира. Враг моего врага – мой друг», – напоминает Коц.