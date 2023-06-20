Шойгу: Крым – вне зоны СВО, за него отомстим ударами по центрам принятия решений

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Украина планирует ударить по Крыму и другим старым территориям России британскими и американскими ракетами.

Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации главы военного ведомства, речь идет о ракетах «Himars» и «Storm Shadow».

«Применение этих ракет вне зоны проведения специальной военной операции будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт и повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины», – сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что спустя 16 дней после начала украинского наступления ВСУ предприняли 263 атаки.

«Благодаря грамотным и самоотверженным действиям наших подразделений все они отбиты, противник целей не достиг», – добавил министр.

Российский радиоведущий Сергей Мардан посчитал, что России не стоит ждать анонсированных Шойгу ударов и «разнести по кирпичу» Киев.

«То есть ежедневные обстрелы хохлом Белгородской области – это недостаточное основание разнести по кирпичу город Киев? Нужен именно «Хаймарс», – написал Мардан в своем блоге.