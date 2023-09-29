Шойгу лично показал новое русское оружие, испытанное в реальных боевых действиях

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Тула – оружейная столица России – сегодня приняла делегацию министров обороны стран СНГ. Новейшие разработки ВПК, успешно зарекомендовавшие себя в зоне СВО, гостям из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана демонстрировал глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.

Что заинтересовало министров стран-соседей? Ракетный комплекс «Корнет-ЭМ», БМП-2М, ЗРПК «Панцирь-С1», комплекс средств автоматизированного управления огнём артиллерийских подразделений «Малахит», а также различные образцы стрелково-гранатометного вооружения.

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Шойгу особо остановился на пистолёте-пулемёте, который с недавних пор включается в аварийный запас лётчиков – по опыту военной операции в Сирии.

Это произошло после случая с пилотом Романом Филипповым, который погиб 3 февраля 2018 года в Сирии. Самолёт Су-25, которым управлял летчик, был сбит. Майор Филиппов катапультировался и приземлился на территории, подконтрольной боевикам. На земле он отстреливался до последнего патрона от наседавшего противника, а затем подорвал себя и врагов последней гранатой.

В мероприятиях участвовал и губернатор региона Алексей Дюмин, который, как считается, сыграл значительную роль в прекращении июньского мятежа «вагнеровцев». Наблюдатели отметили, что между собой Шойгу и Дюмин общались тепло и по-дружески.

«Шойгу имеет с Дюминым личные дружеские и хорошие отношения. К тому же, Тула – это город оружейников, и министр обороны достаточно часто бывает там, и при необходимости, губернатор поддерживает людским ресурсом те или иные производства, которые в этой ситуации наиболее важны для военного комплекса», – поясняет ветеран боевых действий Роман Насонов.

Приезд делегации министров обороны стран СНГ в Тулу не случаен.

«Тула является столицей российского военно-промышленного комплекса – где собираться, как не в Туле. Есть возможность посмотреть самим и прошлые достижения (в Туле есть великолепный музей оружия – лучший в мире(, и посмотреть, что сейчас делают наши оружейники. Поверьте, они делают действительно выдающиеся вещи. Неслучайно, что министры обороны встречаются в таком городе», – отмечает депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев.

Тульская область – один из наиболее активно поддерживающих проведение СВО регионов.

«Хочется отметить Тульскую область и поблагодарить губернатора за активную поддержку участников спецоперации. Тульская область всегда была и является важным регионом для обороноспособности страны. Сегодня на нее приходится примерно 1/5 часть производства оборонной продукции», – говорит член Высшего совета движения «Сильная Россия», руководитель добровольческой группы «Vектор народной помощи фронту» Татьяна Малицкая.

По ее мнению, то, что министр и губернатор имеют хорошие личные связи, помогает решать многие вопросы максимально эффективно.

«Личные контакты министра обороны Сергея Шойгу и губернатора Алексея Дюмина крайне важны, ведь именно такое взаимодействие дает возможность достигать решения проблем», – уверена Малицкая.