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Министр обороны Сергей Шойгу представил к награждению летчиков самолетов Су-27, которые своими маневрами приземлили американский дрон-шпион MQ-9 недалеко от Крыма. Военные напоминают, что беспилотник США намеревался вторгнуться в зону воздушного пространства, где были ограничены полеты с начала проведения СВО.

«Это ясный знак, что Россия будет и дальше сбивать американские дроны, если они будут и дальше участвовать своей разведкой в атаках на российские города в Крыму. Это решение встречает огромную поддержку в российском обществе, которое требует от российской власти вести политику значительно жёстче», – комментирует политолог Сергей Марков.

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Между тем, специализирующиеся на отслеживании авиационной активности ресурсы сообщают о появлении над Черным морем уже нескольких новых американских дронов-разведиков за минувшие сутки. Правда, на этот раз к Крыму они не приближаются, а осуществляют шпионскую миссию с расстояния, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

CNN со ссылкой на свои источники также подтверждает, что США отправили на место крушения беспилотника MQ-9 в Черном море еще один БПЛА Reaper.

«Американцы отправили еще одного «Жнеца» контролировать Чёрное море. Однако запретную зону американский БПЛА не пересёк. Каждый остался при своих. Американцам нет смысла участвовать в эскалации напрямую. Их стратегия – прямо противоположная. Наносить прямой военный ущерб России, не рискуя абсолютно ничем. Это русские солдаты гибнут от американского оружия. Американцы потеряли всего лишь железо. Так что точка уязвимости Соединенных Штатов так и не была найдена. А для того, чтобы победить, ее обязательно нужно найти», – рассуждает радиоведущий Сергей Мардан