Шойгу наградил лётчиков, «уронивших» дрон США. Американцы запустили новый к атаке Севастополя

Михаил Рябов.  
22.03.2023 18:12
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Севастополь, США, Украина


Министр обороны РФ Сергей Шойгу наградил орденами Мужества летчиков самолетов Су-27, предотвратившие нарушение американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 границ воздушного пространства у берегов Крыма, закрытого на время проведения СВО.


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«Утром 14 марта т.г. над акваторией Черного моря в районе Крымского полуострова средствами контроля воздушного пространства ВКС России был зафиксирован полет американского беспилотного летательного аппарата MQ-9 в направлении Государственной границы Российской Федерации. С целью идентификации нарушителя в воздух были подняты истребители из состава дежурных по противовоздушной обороне сил.

В результате резкого маневрирования беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования», – напоминает пресс-служба Минобороны.

Следует отметить, что США уже через пару дней после потери беспилотника возобновили патрулирование своими дронами-шпионами воздушного пространства над Черным морем, правда, теперь соблюдая определенное расстояние от Крыма.

Во время сегодняшней атаки на Севастополь американский воздушный разведчик RQ-4B Global Hawk также осуществлял полет над Черным морем.

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