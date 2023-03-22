Шойгу наградил лётчиков, «уронивших» дрон США. Американцы запустили новый к атаке Севастополя

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу наградил орденами Мужества летчиков самолетов Су-27, предотвратившие нарушение американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 границ воздушного пространства у берегов Крыма, закрытого на время проведения СВО.

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«Утром 14 марта т.г. над акваторией Черного моря в районе Крымского полуострова средствами контроля воздушного пространства ВКС России был зафиксирован полет американского беспилотного летательного аппарата MQ-9 в направлении Государственной границы Российской Федерации. С целью идентификации нарушителя в воздух были подняты истребители из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. В результате резкого маневрирования беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования», – напоминает пресс-служба Минобороны.

Следует отметить, что США уже через пару дней после потери беспилотника возобновили патрулирование своими дронами-шпионами воздушного пространства над Черным морем, правда, теперь соблюдая определенное расстояние от Крыма.

Во время сегодняшней атаки на Севастополь американский воздушный разведчик RQ-4B Global Hawk также осуществлял полет над Черным морем.