Шойгу назвал, сколько чиновников попало под мобилизацию

28.10.2022  17:55 (Мск), Москва
Михаил Рябов.  
Просмотров: 509
 
Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Россия


В России завершена частичная мобилизация 300 тысяч человек, из них 218 тысяч находятся на полигонах, а непосредственно в зоне СВО уже 82 тысячи человек, в том числе 41 тысячи действуют в составе подразделений.

Об этом доложил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину.

В России завершена частичная мобилизация 300 тысяч человек, из них 218 тысяч находятся на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«В ходе частичной мобилизации было призвано и направлено в войска более 1300 представителей органов исполнительной власти различного уровня, свыше 27 тысяч предпринимателей. 13 тысяч граждан, не дожидаясь повесток, изъявили желание исполнить свой долг и были направлены в войска в качестве добровольцев. Средний возраст мобилизованных граждан составил 35 лет», – сообщил министр.

По его словам, мобилизация завершена, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Никаких дополнительных заданий не планируется. Военные комиссариаты в рамках специальной военной операции продолжат мероприятия по укомплектованию войск только за счёт приёма добровольцев и кандидатов на прохождение военной службы по контракту», – сказал Шойгу.

Путин призвал «модернизировать всю систему работы военкоматов», а также обеспечить экипировку, обучение и слаживание мобилизованных.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть