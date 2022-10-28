Шойгу назвал, сколько чиновников попало под мобилизацию

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В России завершена частичная мобилизация 300 тысяч человек, из них 218 тысяч находятся на полигонах, а непосредственно в зоне СВО уже 82 тысячи человек, в том числе 41 тысячи действуют в составе подразделений.

Об этом доложил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину.

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«В ходе частичной мобилизации было призвано и направлено в войска более 1300 представителей органов исполнительной власти различного уровня, свыше 27 тысяч предпринимателей. 13 тысяч граждан, не дожидаясь повесток, изъявили желание исполнить свой долг и были направлены в войска в качестве добровольцев. Средний возраст мобилизованных граждан составил 35 лет», – сообщил министр.

По его словам, мобилизация завершена, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Никаких дополнительных заданий не планируется. Военные комиссариаты в рамках специальной военной операции продолжат мероприятия по укомплектованию войск только за счёт приёма добровольцев и кандидатов на прохождение военной службы по контракту», – сказал Шойгу.

Путин призвал «модернизировать всю систему работы военкоматов», а также обеспечить экипировку, обучение и слаживание мобилизованных.