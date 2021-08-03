Шойгу обещает оснастить возрождённый «Адмирал Нахимов» новейшими системами

03.08.2021, Москва, Максим Карпенко

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» – систершип «Петра Великого», который после вывода из консервации проходит модернизацию на предприятии «Севмаш», после выхода из ремонта получит мощное ударное оружие и новейшие зенитно-ракетные комплексы.

Об этом на заседании коллегии Минобороны заявил глава ведомства Сергей Шойгу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Военно-морской флот России получит корабль, оснащенный мощным ударным вооружением, самыми современными зенитно-ракетными и противолодочными комплексами. В августе прошлого года крейсер выведен из дока для продолжения достроечных работ на плаву, монтажа общекорабельных систем и палубных механизмов. В настоящий момент выполняется установка оборудования и электромонтажные работы. Затем необходимо обеспечить подготовку корабля и его новых комплексов вооружений, чтобы приступить к приемо-сдаточным испытаниям», – заявил Шойгу.

Напомним, ТАРК «Адмирал Нахимов» был введен в состав флота в 1988-м году. Он был поставлен на ремонт и модернизацию в Северодвинске еще в августе 1999-го года.

Согласно открытой информации, на вооружении крейсера будут стоять различные версии ракет, таких как «Калибр», «Оникс», также возможна установка гиперзвуковой ракеты «Циркон». Кроме того, корабль получит комплексы ПВО «Форт-М», «Панцирь-М» и противолодочные комплексы «Пакет-НК» и «Ответ». В 2023-м году крейсер должен вернуться на боевую службу.