Шойгу обратил украинских боевиков в паническое бегство

Игорь Соколов.  
15.01.2023 14:02
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Россия


Под натиском российской армии ВСУ продолжает отступать. В Киеве не знают, как объяснить своим западным партнерам бегство своих боевиков из Соледара и вынуждены придумывать «хитрые планы» украинского командования.

Минобороны России заявило, что вечером 12 января завершено освобождение Соледара, который имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий.

Под натиском российской армии ВСУ продолжает отступать. В Киеве не знают, как объяснить своим...

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«Установление полного контроля над Соледаром позволяет отрезать пути снабжения украинских боевиков в Артемовске, после чего заблокировать и взять в “котел” остающиеся в нем подразделения противника», — говорится в заявлении.

Освобождение города произошло в ходе блестяще спланированной министром обороны и Генеральным штабом ВС РФ операции российской армии.

Боевые порядки ВСУ, блокированные в городе подразделениями ВДВ были обращены в паническое бегство, но бежать им было уже некуда — все были либо взяты в плен, либо уничтожены при оказании сопротивления.

Однако официальный Киев до сих пор не признал потерю города, боясь расстроить своих западных партнеров и лишиться тем самым иностранной поддержки, только благодаря которой ВСУ еще не было разгромлено российскими войсками.

Для информационной отработки утраты контроля над городом уже были задействованы лучшие пропагандисты, которые есть в распоряжении киевского режима. Например, внештатный советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович вынужден был опровергать бегство частей ВСУ из Соледара, пытаясь внушить украинской и западной аудитории, что город до сих пор под контролем Киева.

«Командование ВСУ удерживает Соледар. Ситуация контролируема нами, и мы принимаем решение, как лучше, в соответствии с общим планом оборонной операции на этом направлении. Если мы оставим Соледар — это не будет бегство, это будет плановое решение командования», — заявил он на своем ежедневном вечернем стриме.

Только вышло не убедительно. В том числе для США — главных спонсоров киевского режима. Американский аналитический центр «Институт изучения войны», существующий за счет грантов от крупных оборонных подрядчиков Америки, честно написал о том, что в результате действий российских войск ВСУ потеряли Соледар.

«Кадры из Соледара с геолокацией показывают, что российские силы, вероятно, контролируют большую часть, если не весь Соледар, и, вероятно, вытеснили украинские силы уже и с западной окраины поселения. Заявление президента Зеленского о том, что украинские силы сохраняют позиции в Соледаре, может иметь в виду оборонительные позиции рядом, но не в самом городе», — говорится в материале ISW.

Иными словами, американцы признали еще одну победу, которую российская армия одержала под началом Сергея Шойгу. А это значит, что и марионеточному правительству Зеленского — тоже придется.

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