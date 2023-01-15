Шойгу обратил украинских боевиков в паническое бегство

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Под натиском российской армии ВСУ продолжает отступать. В Киеве не знают, как объяснить своим западным партнерам бегство своих боевиков из Соледара и вынуждены придумывать «хитрые планы» украинского командования.

Минобороны России заявило, что вечером 12 января завершено освобождение Соледара, который имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий.

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«Установление полного контроля над Соледаром позволяет отрезать пути снабжения украинских боевиков в Артемовске, после чего заблокировать и взять в “котел” остающиеся в нем подразделения противника», — говорится в заявлении.

Освобождение города произошло в ходе блестяще спланированной министром обороны и Генеральным штабом ВС РФ операции российской армии.

Боевые порядки ВСУ, блокированные в городе подразделениями ВДВ были обращены в паническое бегство, но бежать им было уже некуда — все были либо взяты в плен, либо уничтожены при оказании сопротивления.

Однако официальный Киев до сих пор не признал потерю города, боясь расстроить своих западных партнеров и лишиться тем самым иностранной поддержки, только благодаря которой ВСУ еще не было разгромлено российскими войсками.

Для информационной отработки утраты контроля над городом уже были задействованы лучшие пропагандисты, которые есть в распоряжении киевского режима. Например, внештатный советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович вынужден был опровергать бегство частей ВСУ из Соледара, пытаясь внушить украинской и западной аудитории, что город до сих пор под контролем Киева.

«Командование ВСУ удерживает Соледар. Ситуация контролируема нами, и мы принимаем решение, как лучше, в соответствии с общим планом оборонной операции на этом направлении. Если мы оставим Соледар — это не будет бегство, это будет плановое решение командования», — заявил он на своем ежедневном вечернем стриме.

Только вышло не убедительно. В том числе для США — главных спонсоров киевского режима. Американский аналитический центр «Институт изучения войны», существующий за счет грантов от крупных оборонных подрядчиков Америки, честно написал о том, что в результате действий российских войск ВСУ потеряли Соледар.

«Кадры из Соледара с геолокацией показывают, что российские силы, вероятно, контролируют большую часть, если не весь Соледар, и, вероятно, вытеснили украинские силы уже и с западной окраины поселения. Заявление президента Зеленского о том, что украинские силы сохраняют позиции в Соледаре, может иметь в виду оборонительные позиции рядом, но не в самом городе», — говорится в материале ISW.

Иными словами, американцы признали еще одну победу, которую российская армия одержала под началом Сергея Шойгу. А это значит, что и марионеточному правительству Зеленского — тоже придется.