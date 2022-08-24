Шойгу объяснил замедление наступления российских войск на Украине

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Новости Украины

Замедление темпов наступления в ходе специальной военной операции на Украине – сознательное решение, оно обусловлено стремлением минимизировать жертвы среди мирного населения.

Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран – участниц ШОС.

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«Делается всё, чтобы избежать жертв среди мирных граждан. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но мы идём на это сознательно», – сказал он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Тем не менее, Шойгу заверил, что операция на Украине «идёт по намеченному плану, все задачи будут выполнены».

Однако министр признал, что «цель США и их пособников – стратегическое истощение России для устранения конкуренции и предупреждения другим государствам, проводящим независимую внешнюю политику».

По словам Шойгу, «украинские военные формирования применяют тактику выжженной земли, грубо нарушают международные нормы, действуют как террористы».

«Они используют жилые застройки, школы, больницы, детские сады в качестве огневых позиций, размещают в них танки и артиллерию, прикрываются населением как живым щитом. Целенаправленно обстреливают и дистанционно минируют противопехотными минами «Лепесток» населенные пункты с явной целью нанесения как можно большего ущерба гражданским лицам и инфраструктуре», – перечислил министр.