Шойгу объявил о формировании Днепровской флотилии. Пойдёт на Киев?
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил об увеличении российской армии «соразмерно возникающим угрозам военной безопасности страны».
«Сформированы армейский корпус, мотострелковая дивизия, Днепровская речная флотилия и бригада речных катеров флотилии. До конца года планируется сформировать две общевойсковые армии и тридцать соединений, в том числе четырнадцать дивизий и шестнадцать бригад», – сообщил министр сегодня на коллегии.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.
«Сформирована Днепровская флотилия. Это явная заявка на взятие армией России городов на Днепре: Запорожья, Херсона, Днепра, Николаева. Киева?» – комментирует политолог Сергей Марков.
Военный эксперт Виктор Мураховский отмечает, что на фоне планов по наращиванию численности Вооруженных сил остается неизвестной судьба мобилизованных граждан, участвующих в СВО.
«Мобилизованных осталось 244 000 человек. Большое сомнение вызывает сроки службы мобилизованных. В сентябре они достигнут двух лет. Что с ними делать – никому не известно», – написал Мураховский.
Тем временем, сегодня Совет Федерации единогласно одобрил законы, освобождающие от уголовной ответственности при заключении контракта с Вооруженными силами.
Законом устанавливается, что для освобождения от ответственности, а также для погашения судимости основанием будет являться награждение госнаградой в период службы, либо увольнение по состоянию здоровья или в связи с окончанием мобилизации.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.