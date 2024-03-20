Шойгу объявил о формировании Днепровской флотилии. Пойдёт на Киев?

Михаил Рябов.  
20.03.2024 16:01
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1350
 
Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Россия


Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил об увеличении российской армии «соразмерно возникающим угрозам военной безопасности страны».

«Сформированы армейский корпус, мотострелковая дивизия, Днепровская речная флотилия и бригада речных катеров флотилии. До конца года планируется сформировать две общевойсковые армии и тридцать соединений, в том числе четырнадцать дивизий и шестнадцать бригад», – сообщил министр сегодня на коллегии.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил об увеличении российской армии «соразмерно возникающим угрозам военной...

«Сформирована Днепровская флотилия. Это явная заявка на взятие армией России городов на Днепре: Запорожья, Херсона, Днепра, Николаева. Киева?» – комментирует политолог Сергей Марков.


Военный эксперт Виктор Мураховский отмечает, что на фоне планов по наращиванию численности Вооруженных сил остается неизвестной судьба мобилизованных граждан, участвующих в СВО.


«Мобилизованных осталось 244 000 человек. Большое сомнение вызывает сроки службы мобилизованных. В сентябре они достигнут двух лет. Что с ними делать – никому не известно», – написал Мураховский.

Тем временем, сегодня Совет Федерации единогласно одобрил законы, освобождающие от уголовной ответственности при заключении контракта с Вооруженными силами.

Законом устанавливается, что для освобождения от ответственности, а также для погашения судимости основанием будет являться награждение госнаградой в период службы, либо увольнение по состоянию здоровья или в связи с окончанием мобилизации.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть