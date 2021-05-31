Шойгу объявил о мобилизации 20 воинских соединений против НАТО

31.05.2021, Москва, Елена Острякова

Активность стран НАТО во главе с США на постоянной основе вблизи российских границ выросла в 14 раз.

Об этом сегодня на коллегии Министерства обороны РФ заявил министр Сергей Шойгу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За последние 7 лет в 14 раз выросла интенсивность полетов стратегических бомбардировщиков ВВС США в Европе. Систематически корабли НАТО с управляемым ракетным оружием заходят в Балтийское море. Только в прошлом году корабли данного класса трижды выполняли задачи вблизи Калининградской области.

Всего с 2016 года система объективного контроля зафиксировала 18 выходов таких боевых кораблей в предполагаемые районы пуска крылатых ракет. Одновременно США и НАТО продолжают расширять масштабы оперативной боевой подготовки вблизи наших границ», – сказал Шойгу.

В связи с этим до конца года в Западном военном округе появятся около 20 новых соединений и частей.

«Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия. Мы постоянно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будет сформировано около 20 соединений и воинских частей», – сказал министр.

В новые подразделения поставят современное вооружение и технику. Всего в этом году войска ЗВО планируют укомплектовать армию 2 тыс единицами оружия. Также продолжится совершенствование навыков личного состава и органов военного управления.

«Интенсивность отработки задач боевой подготовки кораблями Балтийского флота повысилась на 30%. Выполнено более 200 упражнений с применением различных видов вооружения. Налет авиации округа увеличился на 4%», — доложил Шойгу.