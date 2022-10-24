Шойгу переговорил с министрами обороны НАТО. О чем умолчала пресса

Новости Украины

Едва ли не впервые за все время спецоперации на Украине министр обороны России Сергей Шойгу говорил по телефону поочередно со всеми главами военных ведомств лидирующих стран Запада. За три дня он дважды созвонился с руководителем Пентагона, а также связался с министрами обороны Великобритании, Франции и Турции.

Официально обсуждали Украину и угрозу применения с ее стороны «грязной» ядерной бомбы. Однако депутат Госдумы Олег Матвейчев указывает, что были и некоторые вопросы, которые не выносятся на публику.

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«Мы можем только предполагать, о чем может идти речь. Я думаю, что есть два предмета для разговора на таком уровне. Первый – это военнослужащие НАТО, пусть и замаскированные, но в нашем плену они имеются. Это люди, которые сознались, что они являются офицерами американской армии, действующими. Пусть, без документов, еще как-то. Естественно, с ними нужно что-то делать. По какому статусу и как мы будем менять этих людей? Такой момент может быть обсужден двумя министрами. Второй возможный вариант – это предупреждение со стороны Шойгу, что мы будем считать законными целями определенные американские конвои или объекты, которые относятся непосредственно к ведению боевых действий на Украине. Чтобы они понимали, что переход каких-то «красных линий, то есть, задействование этих объектов в украинской операции, а это и системы разведки, и радиоэлектронной борьбы, и многое другое, что сейчас является чисто американским, они являются нашими законными целями. Поэтому, как говорится, кто не спрятался – я не виноват. И чтобы американский министр обороны и американская армия не обижались, что разные чудеса могут произойти, и ничему не удивлялась», – сказал «ПолитНавигатору» парламентарий.

Почему дипломатию взял на себя не МИД, а именно глава оборонного ведомства? Прежде всего, это поясняется военной тематикой. Впрочем, и в дипломатии Шойгу не новичок – в этом деле он еще со времен войны в Абхазии в начале 90-х.

Шойгу во главе Минобороны – один из главных политических тяжеловесов России. Для иностранных чиновников его аргументы – весомы. Так что состоявшиеся телефонные переговоры – это и ответ критикам министра, позабывшим, что во главе военного ведомства, прежде всего, стоит политик, а наступательные операции планируют в Генштабе.

Вот что отмечает эксперт комплексной безопасности Денис Гоманов:

«Сергей Шойгу – заработал репутацию опытного переговорщика, за свою карьеру он не раз это доказывал. Даже глава нашего МИДа Сергей Лавров называл его человеком одновременно жестким и гибким, который тонко чувствует своего оппонента. Поэтому дипломатические навыки Шойгу вместе со знаниями оперативной военной обстановки делают его наиболее компетентным переговорщиком. Кто, если не он должен общаться с американским военным руководством?! Ну, а сами по себе переговоры просто необходимы. Ситуация между нашими странами сложная, поэтому лучше находиться пусть и не в простом, но диалоге», – считает Гоманов.