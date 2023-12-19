Шойгу подытожил потери ВСУ в «контрнаступе»

Владимир Гладков.  
19.12.2023 15:45
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


2023 год для ВСУ ознаменовался колоссальными потерями в авантюре от западных кураторов под названием «украинское контрнаступление.

Об этом на расширенном заседании коллегии Минобороны России заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

2023 год для ВСУ ознаменовался колоссальными потерями в авантюре от западных кураторов под названием...

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«4 июня ВСУ начали широкомасштабное контрнаступление, подготовленное зарубежные кураторы. Не преодолев тактическую зону обороны наших войск, противник был остановлен и понёс колоссальные потери. 159 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, 121 самолёт, 23 вертолёта, 766 танков, включая 37 «Леопардов», 2348 бронемашин различного класса, из них 50 «Брэдли».

Видимо, поэтому до сих пор не видим на поле боя американские «Абрамсы», поставленные несколько месяцев назад», – сообщил Шойгу.

Министр озвучил и потери ВСУ с начала СВО.

«Потери ВСУ превысили 383 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными, 14 тысяч танков, БМП и БТР, 553 самолёта и 259 вертолётов, 7,5 тысяч орудий полевой артиллерии и РСЗО.

Украиной проведено 9 волн мобилизации, 10-я продолжается. В настоящее время призываются в том числе ограниченно годные к военной службы», – подчеркнул глава министерства», – сказал министр.


Отдельно он указал на потери среди иностранных наёмников.

«Уничтожено свыше 5800 боевиков, в том числе 1427 из Польши, 466 из США, 344 из Великобритании. На территории Украины ликвидированы 103 военных преступника, которые проявляли особую жестокость», – добавил Шойгу.

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