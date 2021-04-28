Шойгу показал решимость РФ не дать превратить Центральную Азию в сплошной Афганистан

28.04.2021, Москва, Айнур Курманов

Визит министра обороны России Сергея Шойгу в Таджикистан 26-27 апреля не случаен, так как напрямую связан с активизацией террористической деятельности исламских экстремистских группировок в Афганистане, которые могут перенести боевые действия на территорию сопредельных бывших советских среднеазиатских республик. Поэтому и очередное заседание Совета министров обороны (СМО) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Комитета секретарей советов безопасности (КССБ) прошло в этот раз именно в Душанбе.

Фактически сейчас политическому и военному руководству России приходится разгребать завалы, оставляемые американскими войсками, которые, в свою очередь, оказались неспособны справиться с Талибаном и сохранить у власти оккупационный марионеточный режим.

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Разрушенный многолетней гражданской войной Афганистан может вновь стать плацдармом для нападения на тот же Таджикистан, Узбекистан, Китай и Иран. Причем угроза исходит не от Талибана, а от «Исламского государства», обосновавшегося на севере страны, как раз у бывших советских границ.

Не исключено, что именно по указке кураторов из ЦРУ, АНБ и других западных спецслужб перебрасываются группы боевиков с целью привнесения управляемого хаоса уже на территорию всей Средней Азии, что является угрозой для южных границ самой России и направлено на подрыв системы коллективной безопасности в целом. Поэтому главный участник ОДКБ не может безучастно наблюдать за происходящими процессами и вынужден напрямую вмешаться для недопущения дестабилизации региона.

«Что нас тревожит? И не только нас, весь регион. Происходят перемещения больших групп террористов в разные страны, в том числе и в Афганистан. Там уже появился ИГИЛ, и мы наблюдаем прибытие тех, кто, во-первых, уехал из Афганистана в Сирию, и плюс к ним добавляются те, кто из Сирии приехал уже в другую страну», — сказал министр обороны РФ журналистам разных стран по итогам заседания Совета министров обороны стран ОДКБ и Комитета секретарей советов безопасности.

Коллективное фото министров ОДКБ и президента Таджикистана.

Второй причиной для беспокойства глава российского оборонного ведомства назвал наркотрафик и производство наркотиков в Афганистане, которые после оккупации страны в 2001 году также контролируется американскими военными. Эти каналы транспортировки наркотиков активно используются сейчас боевиками террористических группировок для продвижения своей агентуры и переброски оружия.

«Мы все живем в этом регионе, на этой нашей общей территории. Наши соседи и мы не можем не понимать, что это соседи не только с нами, это соседи с нашими ближайшими друзьями, с нашими братскими народами, с теми, с кем мы веками жили вместе и, даст бог, будем продолжать жить вместе. Конечно, это и Узбекистан, и Таджикистан, и Кыргызстан, и Казахстан», – отметил Сергей Шойгу, объясняя причины проведения данных встреч именно в Душанбе.

Нынешняя напряженная ситуация стала прямым результатом многолетнего хозяйничанья американских военных и войск НАТО в Афганистане, разрушивших окончательно экономику и социальную систему обеспечения.

И сейчас местной молодежи просто некуда идти, кроме как в боевики или наркоторговцы. Эта масса людей и составляет на данный момент основную базу для рекрутирования в различные террористические движения и группы.

«Я говорил коллегам из Соединенных Штатов, говорил коллегам в Великобритании, что все-таки уходить надо тогда, когда вы абсолютно уверены, что там наладилась мирная жизнь. И когда у местного населения появилось то, чем они могут зарабатывать, кроме наркотиков», — сказал глава Минобороны России.

По его мнению, Афганистану надо дать возможность «что-то производить и это что-то продавать». То есть Запад должен был взять на себя ответственность и принять участие в восстановлении страны, но этого не последовало и теперь эту обузу Вашингтон и его сателлиты намереваются повесить на Россию и Китай с целью их ослабления.

Ситуация обостряется в Афганистане изо дня в день также из-за невыполнения ранее достигнутых договоренностей о выводе американских войск. Напомним, что решение о полном выводе контингента из Афганистана принял еще президент Дональд Трамп. Для этого в Дохе было заключено соглашение с Талибаном, по которому Пентагон к 1 мая 2021 года должен был вывести всех солдат. Многие полагали, что администрация Джо Байдена переиграет данный вопрос, но Белый дом лишь сдвинул сроки на 11 сентября.

Не исключено, что сроки будут ещё отодвигаться, так как новая американская администрация не заинтересована в полном выводе своих подразделений, особенно после нового витка политической конфронтации с Китаем и Россией. Белый дом стремится, с одной стороны, заключить более выгодное для себя соглашение с Талибаном, ограничив его в будущем, а с другой, потянуть время и увеличить присутствие в стране подконтрольных террористических формирований по типу «Исламского государства» и «Исламского движения Восточного Туркестана» с целью продолжения войны и распространения ее очага дальше на север и восток.

Сергей Шойгу как раз и отметил это обстоятельство, посетовав на сознательное затягивание вывода войск США и их союзников по коалиции из Афганистана.

«То, что мы наблюдаем сегодня, это такое периодическое «уходим-остаемся, остаемся-уходим». Причем это происходит у разных стран. Они вроде бы коалиция, каждый отвечает за свою зону, но со сменой президентов – то «уходим», то «остаемся», – пояснил глава российского военного ведомства.

При этом уже всем очевидно, что нынешнее марионеточное правительство в Афганистане рассыплется как карточный домик в случае ухода оттуда войск США и НАТО. Что интересно, но американцы даже ничего не предпринимают для того, чтобы сохранить созданный ими режим, отказав даже в передаче вооружений и боеприпасов для ведения оборонительной войны.

Об этом, например, сообщил на одном из круглых столов Хикматулла Дашти, советник верхней палаты парламента Афганистана, заметив, что «когда выходил СССР, нам оставили оружие, которого хватило на три года ведения войны. Американцы нам ничего не оставляют».

Более 450 тысяч военнослужащих и сотрудников служб безопасности, а также до 25 тысяч наемников ЧВК из местных жителей выбрасываются таким образом на улицу, и они вполне могут пополнить ряды того же «Исламского государства» или иного агрессивного военно-политического образования. Получается, что янки оставляют страну с целью дальнейшего разжигания конфликта, а не для замирения с Талибаном, ведь его тоже хотят сковать боевыми действиями и зажать с разных сторон. Вашингтону попросту невыгодна победа какой-то одной силы, а необходима перманентная гражданская война.

Примечательно, что 23 апреля Кабул посетил директор ЦРУ Уильям Бернс, который проводил встречи с представителями вооруженных группировок и налаживал координацию действий местной агентуры после вывода американских войск. Еще ранее, 15 апреля, там же побывал Госсекретарь США Энтони Блинкен, а 22 марта с необъявленным визитом приезжал министр обороны США Ллойд Остин с миссией успокоения афганского президента. Но все эти судорожные визиты являются агонией перед неминуемой смертью марионетки.

Мартовский визит главы Пентагона Ллойда Остина в Афганистан.

Все это означает, конечно, полный провал попыток США навязать исламской стране с огромными внутренними этническими и религиозными противоречиями либеральные ценности, прозападное правительство, выборы в искусственный парламент. Сейчас эту неспособность играть роль гегемона в ситуации нецелесообразности дальнейшего присутствия американцы хотят возместить широкомасштабной катастрофой с такими же последствиями в регионе, как это было с Ираком, с целью разрушения соседних светских государств.

Поэтому Сергей Шойгу провел отдельную встречу как с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, так и с министром обороны этой республики Шерали Мирзо.

«На фоне деградации обстановки в соседнем Афганистане мы осуществляем планирование совместного отражения возможных угроз, отрабатываем вопросы практического взаимодействия в ходе учений. С учетом этого оказываем поддержку таджикистанской стороне, уделяем повышенное внимание двустороннему сотрудничеству в области обороны, а также функционированию 201-й российской военной базы, – сказал Шойгу на переговорах с коллегой Шерали Мирзо в Душанбе.

Сергей Шойгу и Шерали Мирзо.

Для предотвращения проникновения боевиков на территорию Таджикистана и подавления открытого выступления подпольных бандитских групп на прошлой неделе в преддверие визита министра обороны РФ прошли совместные тактические учения подразделений 201-й российской военной базы и вооруженных сил Таджикистана. Более того, ОДКБ после совещания в Душанбе проведет еще четыре совместных военных учения, призванных укрепить рубежи этой республики и поднять уровень подготовки местных военнослужащих.

Поэтому наращивание военного сотрудничества между РФ и РТ является объективной необходимостью и ответом на приготовления спецслужб стран Запада по дестабилизации ситуации в регионе. Не случайно также, что после мероприятий ОДКБ в Таджикистане Сергей Шойгу вылетел 27 апреля в соседний Узбекистан, где на следующий день проведет переговоры с министром обороны республики Баходиром Курбановым. Проблемой для этой республики, кстати, становится не только внешняя угроза, но и внутренняя, исходящая от так называемых спящих ячеек.

Очевидно, что визит Сергея Шойгу в Таджикистан и Узбекистан выполняет и важную политическую роль, так как показывает всем и, в первую очередь коллективному Западу, решимость России защищать мир и стабильность в этом регионе и способность ответить на любые провокации.

Не исключено и то, что глава российского военного ведомства дал понять своим таджикским и узбекским коллегам о нежелательности появления американских военных баз на территории их республик в случае вывода подразделений Пентагона из Афганистана. Ведь Вашингтон как раз не исключает возможность переноса части своего контингента в Таджикистан, Узбекистан или Казахстан.

Эта миссия должна образумить авантюристов и укрепить желающих бороться против мировой угрозы терроризма, исходящей из-за океана.