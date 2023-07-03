Шойгу получил иммунитет от отставки и впервые прокомментировал мятеж

Министр обороны Сергей Шойгу сегодня впервые публично прокомментировал попытку мятежа Евгения Пригожина. Об этом глава военного ведомства упомянул на селекторном совещании, уделив неудавшемуся путчу всего 30 секунд.

Большая часть вступительного слова, открытого для прессы, была посвящена ситуации вокруг наступления ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Уничтожены 15 самолетов, три вертолета, 920 единиц бронетанковой техники, в том числе 16 танков «Leopard». Это практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией… В целом ни на одном из направлений противник своих целей не достиг. Это свидетельствует о мастерстве наших бойцов и явно завышенных ожиданиях от хваленого западного оружия.

Не считаясь с существенными потерями, украинское руководство по настоянию западных кураторов требует от командования ВСУ продолжать наступление…

Не могу не затронуть еще один вопрос, исчерпывающие ответы на который уже дал наш Верховный Главнокомандующий.

Речь идет о попытке 23-25 июня дестабилизировать обстановку в России.

Эти планы провалились прежде всего потому, что личный состав Вооруженных Сил проявил верность присяге и воинскому долгу.

Провокация не повлияла на действия группировок войск. Военнослужащие мужественно и самоотверженно продолжали решать возложенные на них задачи.

Благодарю личный состав за добросовестную службу», – сказал Шойгу.