Шойгу получил иммунитет от отставки и впервые прокомментировал мятеж
Министр обороны Сергей Шойгу сегодня впервые публично прокомментировал попытку мятежа Евгения Пригожина. Об этом глава военного ведомства упомянул на селекторном совещании, уделив неудавшемуся путчу всего 30 секунд.
Большая часть вступительного слова, открытого для прессы, была посвящена ситуации вокруг наступления ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Уничтожены 15 самолетов, три вертолета, 920 единиц бронетанковой техники, в том числе 16 танков «Leopard». Это практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией… В целом ни на одном из направлений противник своих целей не достиг. Это свидетельствует о мастерстве наших бойцов и явно завышенных ожиданиях от хваленого западного оружия.
Не считаясь с существенными потерями, украинское руководство по настоянию западных кураторов требует от командования ВСУ продолжать наступление…
Не могу не затронуть еще один вопрос, исчерпывающие ответы на который уже дал наш Верховный Главнокомандующий.
Речь идет о попытке 23-25 июня дестабилизировать обстановку в России.
Эти планы провалились прежде всего потому, что личный состав Вооруженных Сил проявил верность присяге и воинскому долгу.
Провокация не повлияла на действия группировок войск. Военнослужащие мужественно и самоотверженно продолжали решать возложенные на них задачи.
Благодарю личный состав за добросовестную службу», – сказал Шойгу.
Политолог Дмитрий Фетисов полагает, что после провала мятежа Шойгу получил иммунитет от отставки. Это время – шанс для министра, на чей рейтинг повлияли «непростые решения», «перегруппировки» и «жесты доброй воли».
«Президент верен себе и, как правило, никого не снимает под давлением. А если даже и снимает, то спустя время. Но за это время претендент на отставку вполне имеет возможность исправить свою ситуацию.
Поэтому, как минимум, на ближайшие месяцы позиции Шойгу можно назвать абсолютно прочными. И за это он может благодарить Пригожина», – пояснил Фетисов.
А вот волонтер и участник обороны Славянска Александр Жучковский настроен не столь оптимистически.
«Кажется, наш выдающийся министр обороны впервые дал оценку выдающимся событиям недельной давности. О причинах событий, конечно, ни слова», – заметил Жучковский.
Другой волонтер Роман Романов считает, что министру следовало бы объяснить ситуацию общественности подробнее, особенно на фоне вбросов западных СМИ о претензиях к популярному генералу Сергею Суровикину.
«Где был сам Шойгу в момент прошедших событий – широкой общественности до сих пор разъяснено не было. Также до сих пор неизвестна судьба Героя Российской Федерации Сергея Владимировича Суровикина», – пишет Романов в блоге.
Спасибо!
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