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30.08.2021 14:57 (Мск), Москва, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия
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Шойгу пообещал «адаптацию носителей к любым видам оружия»

Для России нет смысла создавать под каждую разработанную Западом ракету новый самолёт или корабль,...

Для России нет смысла создавать под каждую разработанную Западом ракету новый самолёт или корабль, а необходима одна пусковая установка для всего.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Впереди большая, серьёзная перспектива. Здесь как в Олимпийских играх – быстрее, выше, сильнее. У нас, естественно, в перспективе, причём недалёкой, это увеличение дальности гиперзвукового оружия, это увеличение скоростей, если говорить о том же самом гиперзвуке, это, конечно, повышение точности. Это адаптация носителей к новым видам оружия», – сказал министр.

«Мы не можем под каждую ракету делать новый самолёт или новый корабль. Мы должны сделать так, чтобы у нас одна пусковая установка была для всего. Эта работа идёт, и сегодня уже нам есть не то что показать, а нам есть чем оберегать страну», – заявил Шойгу.

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