Шойгу пообещал «адаптацию носителей к любым видам оружия»

30.08.2021 14:57 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Для России нет смысла создавать под каждую разработанную Западом ракету новый самолёт или корабль, а необходима одна пусковая установка для всего.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Впереди большая, серьёзная перспектива. Здесь как в Олимпийских играх – быстрее, выше, сильнее. У нас, естественно, в перспективе, причём недалёкой, это увеличение дальности гиперзвукового оружия, это увеличение скоростей, если говорить о том же самом гиперзвуке, это, конечно, повышение точности. Это адаптация носителей к новым видам оружия», – сказал министр.

«Мы не можем под каждую ракету делать новый самолёт или новый корабль. Мы должны сделать так, чтобы у нас одна пусковая установка была для всего. Эта работа идёт, и сегодня уже нам есть не то что показать, а нам есть чем оберегать страну», – заявил Шойгу.