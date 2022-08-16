Шойгу: Поставки техники НАТО на Украину наращиваются, но Зе-режим обречён

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Новости Украины

Российской армии на Украине противостоят объединённые силы Запада, которые управляют руководством бывшей советской республики в гибридной войне против России.

Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил сегодня X Московской конференции по международной безопасности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наращиваются поставки вооружения военной техники Украине, проводится обучение личного состава, передаются огромные финансовые средства на поддержание жизнеспособности националистического режима. Действия ВС Украины планируют и координируют иностранные военные советники. Разведданные поставляются от всех имеющихся в НАТО источников информации. Применение вооружения применяется под контролем западных специалистов. Усилия НАТО направлены на продление агонии киевского режима», – сказал Шойгу.

По его мнению, Запад знает, что Украина обречена.

«Нам достоверно известно, что ни у кого в НАТО нет сомнений в том, что поставленные российским руководством цели спецоперации на Украине будут достигнуты, а планы добиться стратегического и экономического ослабления России терпят крах. Доллар не достиг потолка 200 рублей, как это прогнозировал президент США. Российская экономика выстояла», – сказал Шойгу.