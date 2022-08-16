Шойгу: Поставки техники НАТО на Украину наращиваются, но Зе-режим обречён

16.08.2022  12:01 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
Просмотров: 73
 
Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, Украина
Новости Украины

Российской армии на Украине  противостоят объединённые силы Запада, которые управляют руководством бывшей советской республики в гибридной войне против России.

Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил сегодня X Московской конференции по международной безопасности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российской армии на Украине  противостоят объединённые силы Запада, которые управляют руководством бывшей советской республики...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Наращиваются поставки вооружения военной техники Украине, проводится обучение личного состава, передаются огромные финансовые средства на поддержание жизнеспособности националистического режима. Действия ВС Украины планируют и координируют иностранные военные советники. Разведданные поставляются от всех имеющихся в НАТО источников информации. Применение вооружения применяется под контролем западных специалистов. Усилия НАТО направлены на продление агонии киевского режима», – сказал Шойгу.

По его мнению, Запад знает, что Украина обречена.

«Нам достоверно известно, что ни у кого в НАТО нет сомнений в том, что поставленные российским руководством цели спецоперации на Украине будут достигнуты, а планы добиться стратегического и экономического ослабления России терпят крах. Доллар не достиг потолка 200 рублей, как это прогнозировал президент США. Российская экономика выстояла», – сказал Шойгу.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть