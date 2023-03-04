Шойгу прибыл на место кровопролитных боёв

Российский министр обороны Сергей Шойгу посетил передовую – с инспекцией он побывал в пункте управления, откуда ведётся командование кровопролитными боями по прорыву украинской линии укреплений к югу от Донецка.

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Шойгу заслушал доклад командующего группировкой войск «Восток» Рустама Мурадова и пообщался с бойцами и медиками, которые выполняют задачи в зоне СВО, а также вручил им награды – ордена Мужества, знаки отличия «Георгиевский крест» и медали «За отвагу».

«Награды заслуженные, заработанные, воюете вы достойно. Впереди еще много дел, очень надеюсь, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране», – сказал Шойгу.

Военный эксперт Института стран СНГ, капитан I ранга запаса Сергей Горбачев считает визит министра хорошим знаком.

«Напомню, была такая примета, что, если Жуков появлялся на фронте, то за этим следовало наступление. Сложно сказать, будет ли наступление после такой рабочей поездки Шойгу, но, судя по тональности сообщений, которые поступают в целом, по информационным трендам, очевидно, что наше движение вперед не за горами. Практика любой армии, тем более, в условиях боевых действий, демонстрирует не только важность, но и необходимость подобных поездок. Здесь мы опираемся на тот же опыт Великой Отечественной войны, когда на линию фронта выезжал даже Сталин. А что касается высокопоставленных военачальников уровня начальника Генштаба, командующего фронтам, представителей Ставки, допустим, как Жуков, они бывали на фронте постоянно».

Сам визит, по мнению Горбачева, важен еще и тем, что он помогает поднять боевой дух военнослужащих, а министру и его окружению – понять, в чем нуждается армия в данный момент

«Приезд на место необходимо для понимания ситуации, для корректировки общих и личных планов. Самое главное – это не только восприятие окружающего, но и общение непосредственно с военачальниками на местах, в том числе с теми, кто находится непосредственно на «передке». Это те люди, которым как раз вручались награды, и, судя по статусу наград, это действительно люди, которые, как говорят моряки, видели море наяву, а не на конфетном фантике. Это важно также для самого Шойгу, для его ближайшего окружения и для тех военачальников, которые находятся непосредственно на местах, чтобы осмотреться вокруг, пообщаться с высоким начальством и скорректировать действия. Плюс ко всему, информация, полученная на месте, позволит военному руководству сделать выводы с точки зрения успешности или не успешности каких-то действий, эффективности каких-то боевых средств», – добавляет Горбачев.

Герой России, летчик Анатолий Кнышов также подчеркивает, что подобные инспекции мотивируют бойцов.

«Моральный дух бойцов всегда нужно поддерживать. Когда туда прибывают первые лица, еще и награды выдаются в зоне СВО, это еще раз говорит о том, что страна направила их туда, страна помнит, страна награждает и обеспечивает всем необходимым – снаряжением, вооружением, боеприпасами, чтобы они двигались дальше и побеждали нацистский режим. Такие инспекции – это очень правильно».