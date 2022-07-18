Шойгу прибыл в зону СВО. Отчего занервничали в Киеве

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Двухдневный визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в зону проведения спецоперации вызвал нервную реакцию на Украине. Здесь опасаются скорой потери всей Харьковской области. Якобы, именно такой приказ Шойгу решил довести до личного состава. В доказательство украинские чиновники и СМИ цитируют аналитическую записку американского Института изучения войны.

Так или иначе, но со времен Второй мировой войны сложилось поверье, что, если на фронт приезжает военное начальство, стоит ожидать прорыва. Конечно, раскрывать все секреты никто не будет. Но известно, что Шойгу, ознакомившись с ситуацией на местах, приказал активизировать борьбу с поставляемыми странами НАТО установками, из которых терроризируется местное население.

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«Министр обороны Сергей Шойгу все последние дни на слуху. Проинспектировал группировку «Восток», провел инспекцию группировок «Центр» и «Юг». Из того, что в публичной плоскости – указания по наращиванию активности на всех направлениях. Приоритет – поражение средств большой дальности ВСУ, чтобы значительно сократить обстрелы жилых кварталов Донбасса. Из того, что осталось за кадром – мы сейчас можем только гадать. Полагаю, что личное появление министра обороны в зоне военных действий, вероятно, станет катализатором новой фазы специальной военной операции», – комментирует «ПолитНавигатору» ситуацию ветеран боевых действий Роман Насонов.

Эксперт Института стран СНГ Сергей Горбачев считает, что визит министра – важный сигнал для наступающих русских войск.

«Это нормальная практика. Даже в период Великой Отечественной Войны Сталин был на фронте. Подобного рода поездки внушали оптимизм и веру в то, что победа будет за нами, и национальные лидеры вместе с народом – и там, где трудно. Здесь для министра обороны вполне естественным является посещение участков фронта, центров боевого управления, чтобы лично наблюдать за тем, что происходит, сделать определенные выводы, потому что, независимо от объема информации, которую он получает в Центре управления обороной на Фрунзенской набережной, личный опыт невозможно переоценить. Плюс ко всему, это вдохновляет людей, которые находятся рядом с Шойгу и под его непосредственным управлением. И простые военнослужащие понимают, что, раз министр подобные шаги предпринимает, значит, он не отсиживается, не прячется, а находится рядом с ними. Напомню также, что существовало у немцев поверье, что, если Жуков появляется где-то на фронте, значит, будет наступление. Я думаю, что и поездка Шойгу в зону специальной военной операции свидетельствует об этом же – значит, скоро мы пойдем вперед», – говорит Горбачев.

С ним согласен капитан I ранга в отставке Василий Дандыкин.

«Этот визит был нужен для уточнения позиций, чтобы указать на главные болевые точки. Это уничтожение средств дальнобойной и реактивной артиллерии, чтобы украинские формирования не кошмарили мирное население Донбасса и другой освобожденной территории, как это случилось в Новой Каховке», – сказал Дандыкин.

А военный эксперт Денис Гоманов недоумевает, почему на Украине поездка Шойгу вызвала столь нервную реакцию.

«Мне хорошо помнится решение СБУ о вызове нашего министра обороны на следственные действия в Мариуполь, на тот момент на украинскую территорию. «Свободные» СМИ тогда активно тиражировали это решение. Однако, в реальности развитие событий идёт по совершенно иному сценарию. Мариуполь уже освобождён от украинского нацистского режима. А вот желающих пообщаться с нашим министром обороны, а заодно и с российской военной техникой среди нынешнего военно-политического руководства «Незалежной» особо нет», – заявил Гоманов.