Шойгу пригласил Кустурицу на Парад Победы

16.06.2020, Белград, Алексей Топоров

Министр обороны России Сергей Шойгу пригласил всемирно известного сербского кинорежиссера и музыканта Эмира Кустурицу в Москву на празднование Парада Победы.

Об этом сообщил портал «Искра», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дорогой, друг! 24 июня 2020 года на Красной площади города Москвы состоится Парад в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, – говорится в письме Шойгу, отправленном Кустурице. – В этот день по Красной площади плечом к плечу с российскими военнослужащими пройдут и наши сербские братья. Эмир, приглашаю тебя в качестве почетного гостя принять участие в этом знаменательном событии. От всей души желаю тебе крепкого здоровья, благополучия и новых творческих успехов».

Порталу «Искра» также стало известно, что сербский режиссер с радостью и большим воодушевлением принял это приглашение и пообещал быть 24 июня в Москве, чтобы «следить за великолепным Парадом Победы» и отметить «75-ю годовщину победы русского оружия в Великой Отечественной войне».

Эмир Кустурица родился в Сараево в семье бошняков, которые, впрочем, помнили свои сербские корни и по убеждению были скорее коммунистами, чем мусульманами.

Искусству кино учился в Праге, первые ленты снял для сараевского телевидения. Его фильм 1985 года «Папа в командировке», посвященный теме титовских репрессий в отношении сталинистов, получил Золотую пальмовую ветвь в Каннах, а также взял номинации на «Оскар» и «Золотой глобус», принеся югославскому режиссеру мировую известность.

В 1993 году они снял свой первый голливудский фильм «Мечты Аризоны» с Джонни Деппом и Фэй Нанауэй, но после этой работы заявил, что больше никогда не будет работать с «Фабрикой Грез».

В гротескной работе 1995 года «Андерграунд» он высказался против войны в Югославии и развала страны, за что «прогрессивная общественность» устроила ему травлю, а исламистские сепаратисты сожгли его дом в Сараево, что стоило жизни его отцу – Мурату Кустурице, не выдержавшему этого потрясения и скончавшемуся от сердечного приступа.

После этих событий Эмир Кустурица с семьей перебирается в Сербию, где продолжает снимать кино, сниматься в фильмах как актер, организует международный фестиваль искусств «Кустендорф» и уникальные архитектурные проекты «Дрвенград» и «Андричград» (в Республике Сербской, БиГ).

Также он много гастролирует по миру со своей рок-группой No Smoking Orchestra. В 2005 году Кустурица крестился в православие. Традиционно поддерживает Россию, особенно после событий на Украине.