31.07.2019, Москва, Елена Острякова
 
Вооруженные силы, Молдавия, Политика, Россия
Просмотров:

Шойгу пригласили в Молдавию

Министр обороны РФ Сергей Шойгу получил приглашение приехать в Молдавию.

Об этом во время «прямой линии» в соцсети «Одноклассники» заявил молдавский президент Игорь Додон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Возможно на каком-то этапе к нам приедет Шойгу. Министр [обороны Молдавии Павел Войку] доложил мне, что пригласил его. Может быть, на какой-то праздник», – сказал Додон.

Он также сообщил, что 24 августа будет широко отмечаться 75-я годовщина освобождения Молдовы от фашистской оккупации. Сейчас ремонтируются военные монументы, снимается фильм, запланированы выставки и концерты.

Во время своего визита в Москву Павел Войку заявил, что Россия является надежным союзником Молдавии.

Метки: , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  