Шойгу пригласили в Молдавию

31.07.2019, Москва, Елена Острякова

Министр обороны РФ Сергей Шойгу получил приглашение приехать в Молдавию.

Об этом во время «прямой линии» в соцсети «Одноклассники» заявил молдавский президент Игорь Додон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Возможно на каком-то этапе к нам приедет Шойгу. Министр [обороны Молдавии Павел Войку] доложил мне, что пригласил его. Может быть, на какой-то праздник», – сказал Додон.

Он также сообщил, что 24 августа будет широко отмечаться 75-я годовщина освобождения Молдовы от фашистской оккупации. Сейчас ремонтируются военные монументы, снимается фильм, запланированы выставки и концерты.

Во время своего визита в Москву Павел Войку заявил, что Россия является надежным союзником Молдавии.