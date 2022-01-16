Шойгу приготовил российскую армию к войне нового типа

Россия не имеет права проиграть в информационной войне, которая «идёт на всех фронтах». С таким заявлением выступил министр обороны Сергей Шойгу спустя два дня после телефонных переговоров с главой Пентагона.

К чему готовится российская армия на фоне отказа Вашингтона от компромисса с Москвой по вопросу не расширения НАТО на восток? Эксперты полагают, что отпор, прежде всего, придется давать не военными средствами.

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«Мы все знаем, что при Шойгу российская армия серьезно модернизировалась, и именно при нем началось уделяться внимание информационной составляющей войны. Мы знаем, что каждый год проходят в России конференции, связанные с информационной обороной. До него этому внимание не уделял никто, а сейчас и в военных университетах, и в Академии Генштаба идут соответствующие курсы, программы, которые обучают наших офицеров и высший командный состав основам ведения информационной войны», – сказал «ПолитНавигатору» депутат Госдумы Олег Матвейчев.

С ним соглашается Денис Гоманов, руководитель группы компаний безопасности «Витязь»:

«Полагаю, что в ближайшем будущем нас могут ожидать войны без боевых действий как таковых, но с большими репутационными потерями, и не только для самих стран-участниц конфликтов. Более того, формат войн уже начал меняться – что и говорить, одна из них уже вовсю развёрнута против России – информационная, о чем свидетельствует, в том числе дестабилизация обстановки на всем постсоветском пространстве: Украине, Армении, Киргизии, Белоруссии, Казахстане. Сергей Шойгу не просто сильный управленец, но и отличный дипломат. При его непосредственном участии удалось решить ряд гуманитарных вопросов. Именно при нем армия стала современной, способной реагировать на внешние вызовы, в том числе и в информационном поле», – добавляет эксперт.

Шойгу неспроста открыто упомянул об информационной войне вскоре после переговоров с Пентагоном. Глава Минобороны наряду с руководителем МИД Сергеем Лавровым глубоко посвящен в спор о не расширении НАТО, объясняет эксперт Института стран СНГ капитан I ранга Сергей Горбачев.

«Руководитель такого уровня военного ведомства всегда был не только управленцем и администратором, но и, безусловно, дипломатом, политиком. Яркие примеры – это многие наши успешные военачальники разных эпох, начиная от Александра Невского, Александра Суворова, Михаила Кутузова и так далее. Ну а нынешний министр обороны – ему сам Бог велел, он осуществляет миссии и политические, и дипломатические, занимается вопросами развития международных военно-технических, военно-политических связей, развивает сотрудничество с другими странами и зачастую осуществляет переговоры по принципу 2+2, когда министр обороны и министр иностранных дел России ведут переговоры на одной площадке со своими коллегами из зарубежных стран. Это естественный и закономерный процесс», – объясняет Горбачев.

Акцент Шойгу на информационной войне отнюдь не означает, что армия не готова к противостоянию в «классическом виде». За последние годы российская армия перевооружилась более, чем на 70%, а ядерная триада – на 83%.

«Шойгу абсолютно прав – мы находимся сейчас в очень жестком противостоянии с Западом и, конечно, должны уметь давать отпор. Его личная роль в этом огромная. Особенно после провальной пятилетки Сердюкова, когда армия, несмотря на то, что были деньги на вооружение и очень много вкладывалось сил, она просто стремительно деградировала и разваливалась. Шойгу вместе с новым начальником Генерального штаба Герасимовым смогли совершить невозможное – буквально за пять лет создали совершенно уникальную, самую сильную в мире военную систему», – отмечает военный эксперт Владислав Шурыгин.