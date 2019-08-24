Шойгу привез в Кишинев неожиданное предложение

24.08.2019, Москва, Елена Острякова

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сегодня прибыл в Молдавию на празднование 75-летия освобождения Кишинева от немецко-фашистских захватчиков. Это первый визит российского военного министра за 28 лет независимости страны.

Прозападный премьер-министр страны Майя Санду всячески подчеркивала накануне, что визит Шойгу носит неофициальный характер, поскольку не соблюдены все бюрократические процедуры, а, значит, никаких соглашений во время его пребывания в Кишиневе заключено быть не может.

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Однако российский министр начал с важного заявления, которое может иметь большое значение для Приднестровья.

«Российская сторона предлагает начать процесс утилизации боеприпасов, находящихся на складе близ села Колбасна в приднестровском регионе Республики Молдова, и готова предоставить для этого необходимое оборудование», – сообщил президент Молдавии Игорь Додон в своем телеграм-канале.

Додон поблагодарил Шойгу и в его лице – российское руководство, отметив, что реализация этой меры будет способствовать снижению напряженности в регионе. Он заверил, что озвученное предложение будет в скором времени вынесено на рассмотрение участников переговорного формата 5+2 по урегулированию приднестровской проблемы.

Примечательно, что на ликвидации складов в Колбасне с подачи Запада настаивала именно Майя Санду, которая всячески дистанцируется от визита Шойгу.

Российский министр намерен сегодня посетить и Приднестровье.

Молдавские эксперты накануне ожидали, что Россия сделает предложение по Колбасне. Политолог Сергей Чебан полагал, что это не односторонний жест доброй воли. Взамен Россия потребует возобновить ротацию своих миротворцев в ПМР и оставить в покое оперативную группу российских войск (ОГРВ) вплоть до решения приднестровской проблемы.

Склады в Колбасне были созданы в 40-х гг. ХХ века. В советское время 1411-й артиллерийский склад боеприпасов являлся стратегическим арсеналом Западного военного округа. Но основную часть боеприпасов сюда завезли после вывода советских войск из бывшей ГДР и Чехословакии.

По состоянию на 2000 г. объемы вооружений и боеприпасов составляли около 42 000 тонн. С 2000 по 2004 гг. отсюда было вывезено или уничтожено на месте около 50% вооружений, военной техники и боеприпасов.

В настоящее время на складе по различным оценкам хранится порядка 20 тыс. т боеприпасов и вооружений. Склады охраняют три батальона ОГРВ, а по периметру – подразделения Приднестровья.