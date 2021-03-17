Шойгу признал, что с Турцией все очень непросто

17.03.2021, Москва, Максим Карпенко

Турция является сложным партнером России, но, несмотря на массу разногласий, стороны находят общий язык и вместе решают ряд проблем.

Об этом в интервью казахстанскому агентству «Tengrinews» заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если говорить об отношениях с Турцией, то у нас идет очень непростая, очень сложная и очень результативная совместная работа. Сложно, потому что мешают. Мешает и то, что Турция – член НАТО. Но сам по себе это уникальный опыт, когда одна страна НАТО, другая не член НАТО, они находят общий язык, проводят совместную работу и совместные операции, находят компромиссы там, где кажется невозможно найти.

Созданные в свое время зоны деэскалации [в Сирии] – это, на наш взгляд, новая страница и новый механизм в разрешении такого рода конфликтов. Создание зон деэскалации для того, чтобы люди начали говорить между собой, чтобы произошло разделение – одни готовы жить вот так, а другие неготовы так жить, поэтому и появляются эти зоны.

У нас сегодня идет и на северо-востоке Сирии совместное патрулирование, мы вместе занимаемся борьбой с террористами, у нас идет совместная работа довольно часто в воздушном пространстве, мы регулируем и контролируем многие пункты перехода, занимаемся вместе беженцами.

Это работа, непростая и сложная. Я не буду говорить про то, за что пытаются ввести санкции и в какой-то части уже ввели против Турции их же партнеры по НАТО. Последняя работа – это Нагорный Карабах, такая очень непростая операция – именно так я бы хотел ее назвать, потому что в ней было задействовано огромное количество аргументов, элементов, мотивов», – заявил Шойгу.