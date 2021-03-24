Шойгу просят обеспечить безопасность на избирательных участках Киева

24.03.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Число граждан России в Донбассе приближается к показателям некоторых российских областных центров, а потому было бы естественно к выборам в Госдуму РФ обеспечить на территории ДНР и ЛНР избирательные участки и представительства политических партий.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил донецкий социолог Евгений Копатько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы говорим, что да, большое количество русских паспортов [в Донбассе]. Ещё какое-то время назад до войны на Закарпатье граждане, имевшие украинские и венгерские паспорта, голосовали за главу венгерского государства и сейчас голосуют. В задаче спрашивается: а что нам мешает это сделать?…

В ближайшее время граждан РФ будет до полумиллиона. Это население Рязани, это областной центр! Чтобы в России цифры понимали, это огромное количество избирателей», – заявил социолог.

«На самом деле, в Донбассе это будет очень важный символический шаг. И это будет касаться не только граждан за рубежом, это задача политической важности. Я думаю, что нас коллеги слышат, которые занимаются выборами, и то, что представительства политических партий, я считаю, что это – решение, думаю, это вполне по силам», – предложил Копатько.

«Причём я считаю, что вплоть до того, чтобы открыть избирательные участки на территории ДНР и ЛНР, – отметил журналист и телеведущий Владимир Соловьёв. – Всё равно наши выборы будут торпедировать, кричать, визжать. Надо понимать, что ситуация изменилась».

«Мало того, я бы и в Киеве обеспечил безопасность участков. Я думаю, обратиться к Сергей Кужугетовичу Шойгу, чтобы обеспечить безопасность на избирательных участках в Киеве», – иронизировал ведущий.