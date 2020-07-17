Шойгу провёл отпуск в родной Туве

17.07.2020, Москва, Максим Карпенко

Летняя пора отпусков в самом разгаре, но пандемия коронавируса закрыла россиянам границы многих туристических стран. Тем не менее, в России есть масса разнообразных регионов, способных удовлетворить все потребности на время отдыха: курорты Крыма и Краснодарского края, Байкал, Горный Алтай и т.д.

Первым из крупных российских политиков, кто показал отечественные красоты в своем отпуске, стал министр обороны Сергей Шойгу. Он уже классически провел отдых в родных краях – республике Тыва. В предыдущие годы он также ездил туда на охоту и рыбалку, иногда и в компании с президентом Владимиром Путиным.

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Посмотрим, подхватят ли инициативу Шойгу его коллеги в правительстве и руководстве страны.