Шойгу рассказал, как Януковича «искали по всем закоулкам»

17.03.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

В происходящем на Украине после госпереворота 2014-го года виновата не Россия, а страны западного блока.

Об этом в интервью казахстанскому агентству «Tengrinews» заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Глава ведомства подчеркнул, что это именно украинские войска стали обстреливать мирные города из боевой авиации вскоре после подписания документа.

«Те, кто сел за один стол в один прекрасный вечер, подписался под гарантиями, что все будет в рамках конституции, что президент уходящий, в течение года пройдут выборы и что он на эти выборы не пойдет и все будет хорошо. А через 4 часа уже его искали по всем закоулкам! После этого сели в самолет и улетели, оставив все в том состоянии. И после этого кто-то говорит, что Россия во всем этом виновата?

Россия виновата в том, что устроили все то, что там происходило дальше? И Россия виновата в том, что по мирным городам начали стрелять из реактивных систем залпового огня? Что над мирными городами начали летать и обстреливать их боевые вертолеты и самолеты? Ну вы, ребята, сидели, вы гарантировали, вы подписались под этим. Ну тогда уже продолжаете это все, продолжайте это все», – заявил Шойгу.

Напомним, подписантами соглашения стали министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, глава МИД Польши Радослав Сикорский и руководитель департамента континентальной Европы МИД Франции Эрик Фурнье. Спецпредставитель президента России Владимир Лукин отказался подписывать документ.