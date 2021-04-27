Шойгу рассказал о внезапной проверке, переполошившей украинских националистов

27.04.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Недавняя внезапная проверка боевой готовности войск Западного и Южного военных округов была связана с ростом эскалации со стороны США и НАТО в Европейском регионе, а также ростом националистических настроений на Украине.

Об этом на заседании Совета министров обороны стран-членов ОДКБ заявил глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

По словам министра, НАТО провоцирует украинские власти к эскалации на Донбассе и усиливает военное присутствие в Европе.

«Модернизируется военная инфраструктура, растёт интенсивность оперативной и боевой подготовки, реализуется американская концепция «четыре по тридцать». Подогреваются националистические настроения на Украине, что провоцирует вооружённый конфликт на Донбассе, в том числе в приграничных с Россией районах…

В ответ на угрожающую военную деятельность НАТО мы приняли соответствующие меры. Как вы знаете, была проведена внезапная проверка боевой готовности войск Западного и Южного военных округов. Успешно переброшены на западные рубежи, в районы выполнения учебно-боевых задач, две армии и три соединения ВДВ», – заявил Шойгу.

Глава Минобороны также подчеркнул, что Россия не приемлет никаких «предупреждений» и делает всё необходимое для обеспечения безопасности своих границ. В частности, внимательно отслеживает ход переброски и развёртывания сил НАТО в Европе в рамках учения «Defender Europe».

«Наблюдаем переброску 53-й пехотной бригады 29-й дивизии войск национальной гвардии США, которые прибыли позавчера в албанский порт Дуррес. Вместе с ними 750 единиц военной техники», – добавил Шойгу.