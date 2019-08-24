Шойгу: Россия не уйдёт из Приднестровья

24.08.2019, Москва, Елена Острякова

Россия не ставила под вопрос продолжение присутствия своего контингента в рамках миротворческой операции в Приднестровье, заявил сегодня в Тирасполе министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Об этом сообщает официальный сайт Министерства обороны РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если говорить о миротворчестве, мы его никогда под вопрос не ставили и ставить не собираемся. Пожалуй, за всю историю большого миротворчества – и не только в Советском Союзе – это первый удачный, успешный опыт установления мира. Мы считаем, что этот формат себя оправдывает», – сказал Шойгу.

Сергей Шойгу в начале 90-х годов лично принимал участие в организации формата миротворческой миссии в Приднестровье, организации доставки гуманитарной помощи в регион и разведении конфликтующих сторон.

«27 лет назад в Приднестровье в результате решительных действий миротворцев было прекращено кровопролитие. Совместная миротворческая миссия на деле доказала свою эффективность и служит примером успешной миротворческой операции», – сказал Шойгу.

Министр поблагодарил личный состав за поддержание мира в регионе. За добросовестное выполнение миротворческих задач военнослужащим вручены медали министерства обороны России «За укрепление боевого содружества».

Говоря о миротворческой миссии, президент ПМР Вадим Красносельский подчеркнул, что русский солдат охраняет безопасность на территории Приднестровья на протяжении более чем двух веков, а не двух с половиной десятилетий, как принято считать. Он заявил о недопустимости смены формата российской миротворческой миссии на берегах Днестра.

Как сообщает официальный сайт главы Приднестровья, о значимости российского миротворчества и отношении к этой миссии приднестровцев говорит введение в уголовное законодательство республики ответственности за отрицание его положительной роли.