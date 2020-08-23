Шойгу собирает военных со всего мира – показать российское «Оружие Победы»

23.08.2020, Москва, Максим Карпенко

В воскресенье в России стартуют сразу два масштабных военных мероприятия – уже ставшие традиционными форум «Армия» и Армейские международные игры. Посетителей ждут десятки тысяч экспонатов, среди которых – современное вооружение и техника, прошедшие «крещение» в реальных боевых условиях.

Помимо рекламы российского оружия, мероприятия сработают и на международный имидж России – форум посетят представители 92 стран, из которых 18 делегаций возглавят руководители оборонных ведомств и их заместители. А в Армейских играх, которые будут длиться две недели, примут участие 156 команд из 32 стран.

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У ведомства Сергея Шойгу есть, чем удивить гостей, уверен эксперт организации «Офицеры России» Александр Перенджиев.

«В вопросах вооружения и военной техники Россия за последние годы сделала очень серьезный прорыв. Это касается и ракетного вооружения, и развития роботизированной техники, морских дронов, беспилотных летательных аппаратов. Есть серьезные продвижения и в вопросах развития стрелкового оружия – здесь мы продолжаем традиции, которые были начаты при СССР. Концерн «Калашников» показывает серьезные успехи в развитии стрелкового оружия. Развивается самолетостроение, системы противовоздушной и противоракетной обороны пользуются огромной популярностью, на сегодняшний день им нет равных. Если дело дошло до того, что даже страны НАТО, в данном случае Турция, выбирает С-400! Даже Индия, которая находится под серьезнейшим давлением, несмотря на это, несмотря на угрозы санкций, – все равно продолжает военно-техническое сотрудничество с Россией! Это показывает, насколько наши вооружения ценятся в мире», – объясняет Перенджиев «ПолитНавигатору».

Военный эксперт объяснил, что российское вооружение намного превосходит свои зарубежные аналоги как по цене, так и по простоте использования. При этом, оно прошло испытание не просто на военных полигонах, а было по-настоящему «обкатано» в боях:

«Ценится оно, прежде всего, потому, что оно дешевле, порой даже в разы, чем западные образцы, оно превосходит западные аналоги по тактико-техническим характеристикам, по длительности эксплуатации, по простоте эксплуатации. Все это, безусловно, важно.

Конечно, большую роль играет то, что наше вооружение и военная техника не просто проходит испытания где-то на полигонах или в лабораториях – оно проходит испытание непосредственно в боевых условиях. В данном случае это Сирия и другие «горячие точки», которые показывают, насколько надежна наша техника.

Фактически, оружие России – это оружие победы. Приобретая российское оружие, можно быть уверенным, что это будет самым лучшим средством для достижения победы», – сказал Перенджиев.

«Изюминкой» форума станут российские системы ПВО и авиатехника – впервые широкой общественности будет продемонстрирована новейшая российская зенитная ракетная система «Антей-4000».

По словам военного эксперта, главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, российские системы противовоздушной и противоракетной обороны доказали свою эффективность и особо востребованы у зарубежных партнеров.

«Мы экспортируем наши вооружения в более чем 70 стран, Россия занимает второе место по экспорту оружия в мире, и это место у нас устойчивое. На сегодня главным спросом пользуется техника ВКС – в первую очередь современная боевая авиация и, конечно, зенитно-ракетные комплексы и системы.

Здесь, на форуме «Армия-2020» впечатляющая демонстрация техники ПВО, которую показывает концерн «Алмаз-Антей». Среди новинок – зенитно-ракетная система большой дальности «Антей-4000» с расширенными функциями не только ПВО, но и противоракетной обороны.

Также огромный интерес вызовут зенитно-ракетные комплексы «Тор». Здесь их порядка пяти различных модификаций, начиная от «Тор-М2», заканчивая арктическим «Тор-2ДТ». Представлен также автономный боевой модуль зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2», который может быть переброшен вертолетами в любую точку, например, на вертолётную палубу нефтяной платформы и надежно обеспечивать противовоздушную оборону.

Спрос на наши комплексы ПВО, в частности ПВО большой, средней и малой дальности устойчиво растет после атаки хуситов по Саудовской Аравии, где американские ЗРК Patriot показали свою полную беспомощность и неэффективность. Поэтому Россия здесь предлагает то, что необходимо.

Наши комплексы «Тор-М2» отлично прикрыли авиабазу в Хмеймим (Сирия) от ударов беспилотников террористов, поэтому спрос будет огромным. Ну и экспозиция очень достойно представит все наши дальнейшие достижения», – уверен Коротченко.

О высоком качестве российского оружия и его высокой конкурентоспособности говорит и генерал ФСБ, член движения «Сильная Россия» Александр Михайлов. По его словам, успехи русского ВПК подтверждают даже заявления американских военных специалистов, когда дело доходит до формирования бюджета для армии США.

«Когда речь идет о выбивании бюджета для Пентагона, то наше вооружение рассматривается как супер современное и супер опасное для США. Они рассказывают даже такие небылицы, которых нет, но, тем не менее, это дает возможность им получить хорошее финансирование для американской армии. Правда, когда речь идет о продаже оружия за рубеж, то американские военные делают все возможное, чтобы доказать, что российское вооружение – это ерунда», – смеясь, напоминает Михайлов.

«Наше вооружение действительно достаточно эффективное, качественное. Мы долгое время сдерживали свои разработки потому, что не было денег. Сегодня деньги есть. Нас сегодня начинают обвинять в том, что мы вооружаемся, хотя, по большому счету, мы не столько вооружаемся, сколько перевооружаемся, потому что новые угрозы требуют нового оружия. А у нас давно были передовые разработки, которые сегодня просто пошли в серию. Так что оружие у нас достойное и заслуживающее внимания наших противников», – отмечает эксперт.