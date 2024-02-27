Шойгу сообщил, в каких масштабах Зеленский назвиздел о потерях ВСУ

Олег Кравцов.  
27.02.2024 15:33
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Формирования киевского режима ежедневно теряют не менее 800 человек.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на заседании Коллегии Минобороны.

Формирования киевского режима ежедневно теряют не менее 800 человек. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,...

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Он сообщил, что после освобождения Авдеевки российская армия улучшает свое положение на на Донецком и Купянском направлениях, овладевают новыми рубежами населенными пунктами.

«С начала года на всех направлениях освобождено от нацистов около 327 квадратных километров территории новых регионов Российской Федерации. За последнюю неделю ВСУ были выбиты из населенных пунктов Победа, Ласточкино, Северное Донецкой Народной Республики. На других направлениях российские войска непрерывно осуществляют мощное огневое воздействие на объекты украинских войск, не позволяя им восстанавливать свою боеспособность», – заявил Шойгу.

Глава оборонного ведомства добавил, что эффективные действия ВС РФ снижают боевой потенциал ВСУ.

«В среднем с начала года противник ежедневно теряет более 800 человек личного состава и 120 единиц различного вооружения, в том числе иностранного производства. Всего за время специальной военной операции украинские вооруженные силы лишились свыше четырехсот сорока четырех тысяч военнослужащих», – проинформировал министр.

Он пообещал, что задачи, поставленные Верховным главнокомандующим в СВО, будут продолжены «до достижения ее целей».

На днях президент Украины Владимир Зеленский объявил, что за два года боевых действий ВСУ потеряли лишь 31 тысячу человек.

Впрочем, даже ближайшие союзники киевского режима фактически уличили Зеленского во лжи. Так, газета «Нью-Йорк тайм» написала, что, по оценкам США, только на лето прошлого года ВСУ потеряли порядка 70 тысяч человек. При этом издание деликатно добавила, что не может подтвердить данные, приведенные украинским президентом.

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