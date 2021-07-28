Шойгу создает в Центральной Азии оборонительный альянс, который разрушит планы США

28.07.2021, Алма-Ата, Айнур Курманов

Глава министерства обороны России Сергей Шойгу 27 июля прибыл в столицу Таджикистана, а на следующей день провел встречу со своим коллегой Шерали Мирзо и принял участие в совещании министров обороны государств ШОС.

Это уже второй его визит в республику в этом году, и он напрямую связан с быстрым развитием событий в соседнем Афганистане из-за вывода оттуда войск Пентагона и НАТО.

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Важной целью данного визита было обсудить дальнейший план действий вместе с таджикскими военными, а также с главами министерств обороны стран ШОС по противодействию угрозам, исходящим от террористических группировок, которые могут быть выдавлены в результате боевых действий и наступления талибов на территорию бывших советских республик Центральной Азии.

Тот хаос, который оставили после себя американцы, по задумке Вашингтона, должен охватить все сопредельные страны и создать зону постоянной нестабильности по периметру границ России, Китая и Ирана. Поэтому дело противодействия этим планам дестабилизации всего региона становится общим делом для всех стран Евразии, и такая встреча глав военных ведомств стран ШОС в Душанбе вовсе не случайна.

Не зря Сергей Шойгу во время встречи с Шерали Мирзо отметил, что «поспешный вывод из Афганистана иностранных войск спровоцировал стремительную деградацию обстановки, усиление и всплеск активности террористов». Для недопущения распространения деятельности с территории северного Афганистана различных группировок, в том числе и ИГИЛ, и наращивается сотрудничество с таджикскими военными и предполагается оказание всемерной помощи.

В частности, Сергей Шойгу заявил, что Россия намерена оказать республике любую возможную помощь и сейчас уже реализовываются планы по предоставлению дополнительных безвозмездных поставок современной военной техники. Помимо этого, продолжится подготовка новых военных кадров для армии Таджикистана на базе российских учебных заведений и в рамках 201-й бригады и военной базы, дислоцированных в стране.

«Уделяем повышенное внимание укреплению боевого потенциала нашей базы и уточнению планов по совместному отражению возможного проникновения боевиков», – подчеркнул российский военный министр во время переговоров со своим таджикским коллегой. То есть, этим было еще раз подчеркнуто, что Россия не бросает своих союзников в отличие от США, а наоборот, стремится укрепить южные рубежи, создав мощный оборонительный вал.

Для осуществления данной цели на следующей неделе намечены и совместные учения военных подразделений армий России, Таджикистана и Узбекистана, которые пройдут недалеко от афганской границы и должны продемонстрировать всем силу и взаимовыручку.

Надо отметить, что Ташкент не является членом ОДКБ, но участие его в совместных учениях показывает всем, что он движется в общем фарватере и принимает участие в формировании единой системы безопасности в регионе.

«Будут отработаны практические действия по нанесению огневого поражения и уничтожению бандформирований, ведению воздушной разведки и усилению охраны важных объектов», — сказал глава военного ведомства России, добавив, что в сентябре на полигоне Донгуз в Оренбургской области запланировано совместное военное антитеррористическое командно-штабное учение стран ШОС «Мирная миссия-2021». «Аналогичные учения, но уже с участием Коллективных сил ОДКБ, пройдут осенью в Киргизии и Таджикистане», продолжил Сергей Шойгу, пояснив, что в дальнейшем для отработки совместного отражения террористических угроз к учению «Мирная миссия» предлагается привлекать воинские контингенты КСОР ОДКБ и подразделения дружественных стран.

По сути, это также некий ответ на активизацию американцев в Центральной Азии, которые не хотят признать своего поражения в Афганистане и всеми силами желают остаться в регионе, в том, числе оставляя свою технику, специалистов, создавая новые «учебные центры» и проводя в Казахстане учения «Степной Орёл». Этими действиями они намерены внести раскол между странами региона и ОДКБ и поддержать процессы дестабилизации и подстегнуть активность террористов.

Вот, что по этому поводу сказал уже на заседании глав военных ведомств стран ШОС Сергей Шойгу:

«США всем и широко объявили: из Афганистана выходим. Это действительно так. Но одновременно идут переговоры со всеми сопредельными с Афганистаном государствами по поводу создания неких логистических центров, баз для вывода техники оттуда. И, естественно, создания центров, куда бы могли приниматься, в том числе, беженцы из Афганистана – те люди, с которыми долгие годы сотрудничали США там».

При этом представители Госдепа и Пентагона, по мнению российского министра, пытаются проводить данные переговоры с бывшими советскими среднеазиатскими республиками «достаточно активно и достаточно назойливо».

В случае сохранения военного присутствия Пентагона, которое маскируется под деятельность различных «учебных центров», складов и инфраструктурных логистических структур, в регионе всегда будет сохраняться напряженная ситуация и угроза возникновения новых конфликтов.

В качестве примера Сергей Шойгу привёл период хозяйничанья американцев в Сирии, Ираке, Ливии, где только усиливалась гражданская война и росли как грибы подконтрольные Западу исламские террористические группировки. Он отметил, что на планете трудно найти «хорошее место с хорошими последствиями, куда пришли США и где они остались надолго». С этими же задачами дестабилизации Вашингтон и пытается закрепиться в Центрально-Азиатском регионе, «проиграв всё, что можно было проиграть в Афганистане».

Более того, Сергей Шойгу считает, что, судя по развитию событий, выразившихся в боевых действиях в приграничных провинциях и массовом бегстве военнослужащих и сотрудников служб безопасности на территорию республик Центральной Азии, показывает всем, что прежние соглашения между Вашингтоном и руководством Талибана уже не действуют. Соответственно, можно ожидать эскалации конфликта и быстрого падения официальной власти, а это говорит о том, что «миссия США и НАТО в Афганистане провалилась».

Исходя из этого, по мнению главы российского ведомства, перед ШОС и ОДКБ стоят новые задачи. А именно, в первую очередь, развивать в рамках данных структур систему обмена информацией в деле противостояния террористическим группировкам, а также наладить постоянное взаимодействие между генеральными штабами для координации общих усилий.

Во вторую очередь, по мнению Шойгу, необходимо совершенствовать подготовку войск и практику осуществления совместных учений «Мирная миссия». Посредством данных учений предполагается выработать новые методы противостояния и нейтрализации тактических приёмов террористических групп, в том числе, для эффективной борьбы с БПЛА и диверсиями, связанными с применением химического и биологического оружия. Особенно это актуально в ситуации наличия на территории некоторых республик Центральной Азии американских военно-биологических лабораторий.

В третью очередь, Сергей Шойгу предложил своим коллегам по ШОС усилить взаимодействие с другими странами и международными организациями. Для этого необходимо вовлекать в совместные учения подразделения дружественных государств СНГ и Евразийского континента с возможным формированием правовой базы для этого. То есть, речь идёт о формировании новых структур и даже альянса на базе ШОС и при участии ОДКБ.

Таким образом, становится явью страшный сон Вашингтона о возможности появления военного блока между Россией и Китаем, который официально и будет существовать в опосредованной форме широкого объединения. А чтобы у Пентагона напрочь исчезли все сомнения по этому поводу, в рамках заседания ШОС состоялась отдельная встреча Сергея Шойгу с главой военного ведомства Китая генерал-полковником Вэй Фэнхэ.

В результате российский министр принял приглашение принять участие в активной фазе совместных учений, которые состоятся на территории КНР в предстоящем августе. Вэй Фэнхэ, в свою очередь, заметил, что «очень рад ещё раз встретиться со своим большим и старым другом, уважаемым Министром обороны России Шойгу», подчеркнув, что «эта встреча состоялась нелегко». На фоне нынешней международной обстановки она, «можно сказать, радует обоих, но не нравится некоторым странам».

Предстоящий визит на военные учения, которые приурочены к 94-й годовщиной создания Народно-освободительной армии Китая, важный шаг на пути к взаимному сближению, в том числе и в военной сфере. Это также говорит о том, что Россия и Китай будут совместно действовать в Центральной Азии и Афганистане, да и вообще по всему миру в целях недопущения распространения очага нестабильности и новых американских провокаций.

Примечательно, что в самом Афганистане американцы и марионеточное правительство судорожно пытаются спасти ситуацию и не допустить катастрофы, о чем свидетельствует приезд 27 июля министра обороны Афганистана генерала Бисмиллаха Мохаммади в столицу провинции Балх Мазари-Шариф. Там глава военного ведомства официальных властей громогласно пообещал очистить северные территории и границу с Таджикистаном, Узбекистаном и Туркмении от талибов, но его заявлению мало кто поверил.

Поэтому, как и сказал Сергей Шойгу, американцы полностью провалились, но пытаются еще изо всех сил зацепиться за регион и превратить его заодно в сплошную территорию постоянных конфликтов. Но как видим, новый мощный оборонительный вал уже не позволит поджигателям войны осуществить свои планы.