Шойгу: США предоставили Украине химоружие для провокаций на Донбассе

21.12.2021  15:06 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, НАТО, Россия, США, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

НАТО ведет военное освоение территории Украины. Об этом министр обороны РФ Серей Шойгу заявил сегодня на расширенном заседании коллегии военного ведомства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Стремление Североатлантического альянса вовлечь украинские Вооруженные силы в свою военную деятельность несет угрозу безопасности, принимая во внимание попытки Киева силовым путем решить проблему Донбасса. Продолжается военное освоение территории Украины странами НАТО. Усугубляют ситуацию поставки США и их союзниками вертолетов, ударных беспилотных летательных аппаратов, противотанковых управляемых ракет», – сказал Шойгу.

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НАТО ведет военное освоение территории Украины. Об этом министр обороны РФ Серей Шойгу заявил...


По его словам, достоверно установлено присутствие более 120 сотрудников американских ЧВК в населенных пунктах Авдеевка и Приазовское Донецкой области.

«Они оборудуют огневые позиции в жилых домах и на социально значимых объектах. Осуществляют подготовку украинских сил для спецопераций и радикальных вооруженных группировок к активным боевым действиям.

Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервы неустановленного химического компонента.

Не снижается число обстрелов украинскими военнослужащими мирных кварталов Донбасса и позиций народной милиции ЛНР и ДНР, провоцируя их на ответные действия», – сказал Шойгу.

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