Шойгу усиливает армию в Арктике и на Дальнем Востоке

20.09.2020, Москва, Максим Карпенко

Защита интересов России требует от армии особо сосредоточить усилия на двух стратегических направлениях – Дальнем Востоке и Арктике, где наблюдается рост напряженности и необходима нейтрализация угроз. Об этом заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу на состоявшейся накануне коллегии Минобороны. Сейчас ведется масштабное переоснащение сил ПВО новейшими комплексами, возводится военная инфраструктура – аэродромы, модульные городки, причалы для подводных атомных крейсеров новых серий.

Шойгу не случайно упомянул Восток и Арктику. Японцы открыто выдвигают претензии на Курильские острова. Страны НАТО во главе с США претендуют на природные богатства Севера, отмечают эксперты.

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«Это очень важные для нас регионы в геополитическом смысле. Известно, что в Арктике обостряется борьба за природные ресурсы, а также в связи с тем, что открывается Северный морской путь из-за потепления. Возникает необходимость его охраны. Но самое главное – это борьба за сектора и нефтегазовые ресурсы. Поэтому там, конечно, необходимо развивать оборонные структуры, чтобы Россия обогнала другие страны, которые тоже имеют большой потенциал. Это еще и серьезный технологический вызов, нужно быть способными там работать, вести добычу природных ресурсов в арктических условиях», – говорит политолог Сергей Марков.

По мнению военного эксперта, главреда журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, усилия по защите восточного и арктического направлений даст положительный «цепной» эффект для всей экономики России.

«В мире идет гонка вооружений, очень активны США, поэтому усиление рубежей всегда связано с реакцией на то, что происходит вовне. В этой связи нам нужно, прежде всего, усиливать группировку сил и средств противовоздушной обороны, потому что в современных условиях средствами атаки является высокоточное оружие – это крылатые, баллистические ракеты, ударные беспилотники. Реакция на это – усиление Воздушно-космических Сил России, их потенциала, возможностей быстрого реагирования и адекватных действий в ответ на агрессивные акции, которые проводятся у наших границ.

Арктика – это важное условие развития России в перспективе на ближайшие 70, а то и сто лет. Здесь сталкиваются интересы ведущих игроков мира, и мы должны в военном отношении быть готовыми к парированию угроз военного характера. А эти угрозы сегодня реальны – достаточно почитать информационные ленты новостей, чтобы понять, как нас обкладывают абсолютно по всем азимутам. Это делается неспроста и, конечно, меры военного реагирования здесь имеют первостепенное значение», – отметил Коротченко.

Бывший командующий Черноморским флотом, экс-депутат Госдумы адмирал Владимир Комоедов считает, что Сергей Шойгу неспроста одновременно отметил арктический и восточный регионы – с запада на восток самый короткий путь пролегает именно через Арктику. Опасность с востока для России представляют как США, контролирующие тихоокеанский регион, так и Япония, которая постоянно усиливается и заявляет о своих претензиях на российские Курильские острова.

«В связи с глобальными изменениями климата Арктика начинает открываться. Это касается не только нас, но и других игроков. Это достаточно сложный регион с точки зрения климата, его безлюдности, и нам пока сложно его контролировать, поэтому северное стратегическое направление – оно самое для нас опасное и короткое. Я имею в виду, с точки зрения пути через полюс. Поэтому те усилия, которые уже предприняты, они своевременны и очень эффективны по обнаружению, сопровождению и отражению сил и средств нападения. Думаю, что министр держит руку на пульсе и знает его биение.

С востока, в тихоокеанском регионе, господствуют США, они держат его через свои острова, через Перл Харбор и довольно хорошо контролируют глобальную территорию. Неспокойно и с Японией, а она снова милитаризируется, как бы мы ни хотели, она поднимает свой военный авторитет», – заявил Комоедов.

С ним соглашается капитан I ранга в отставке, военный эксперт Сергей Горбачев. По его словам, Япония активно развивает наступательные возможности своего флота.

«Мы почему-то думаем, что США нам угрожают только с запада, а с востока нас разделяет огромный Тихий океан. Но, на самом деле, расстояние между землей России и Америки, я имею в виду в районе Берингова пролива, Аляска, наша Чукотка, там расстояние всего в несколько десятков километров, – с учетом того, что американцы там имеют мощнейшие объекты на Аляске, связанные с базированием флота. Все это заставляет нас активно наблюдать в сторону США.

Ну и Япония, которая сейчас милитаризуется. После поражения в войне она не имела возможности формально развивать свои Вооруженные Силы, а имеет так называемые Силы самообороны. За подобными формулировками скрывается откровенное лукавство. Я, как военный моряк, могу сказать, например, что они строят так называемые эскадренные миноносцы, а, на самом деле, это вертолетоносцы и авианосцы, на которых базируются десятки ударных вертолетов, а также самолетов с вертикальным взлетом, которые имеют достаточно большой радиус действия.

Кроме того, в последнее время идут разговоры о том, что Япония на пороге входа в клуб ядерных держав. Подобного рода вещи настораживают», – отмечает эксперт.