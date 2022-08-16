Шойгу успокоил Украину насчет применения самого сильного оружия

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Россия не намерена применять не Украине тактическое ядерное или химическое оружие. Публикации на этот счет в западных СМИ являются ложью

Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил сегодня X Московской конференции по международной безопасности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«С военной точки зрения нет необходимости применять ядерное оружие на Украине для достижения поставленных целей. Главное назначение российских ядерных вооружений – сдерживание ядерной атаки, его использование ограничивается чрезвычайными обстоятельствами, которые определены в российских руководящих документах, открытых для широкого ознакомления», – сказал Шойгу.

Утверждения о возможном применении на Украине химического оружия он назвал абсурдными.

«Напомню, что, в отличие от США, такое оружие было полностью уничтожено в нашей стране ещё в 2017 в рамках выполнения международных обязательств. При этом провокации с использованием отравляющих веществ стали визитной карточкой спонсируемых Западом так называемых общественных организаций вроде «Белых касок» в Сирии», – подчеркнул министр.

Он полагает, что таким образом США пытаются отвлечь внимание от собственных биологических лабораторий на Украине.