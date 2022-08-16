Шойгу успокоил Украину насчет применения самого сильного оружия
Россия не намерена применять не Украине тактическое ядерное или химическое оружие. Публикации на этот счет в западных СМИ являются ложью
Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил сегодня X Московской конференции по международной безопасности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«С военной точки зрения нет необходимости применять ядерное оружие на Украине для достижения поставленных целей. Главное назначение российских ядерных вооружений – сдерживание ядерной атаки, его использование ограничивается чрезвычайными обстоятельствами, которые определены в российских руководящих документах, открытых для широкого ознакомления», – сказал Шойгу.
Утверждения о возможном применении на Украине химического оружия он назвал абсурдными.
«Напомню, что, в отличие от США, такое оружие было полностью уничтожено в нашей стране ещё в 2017 в рамках выполнения международных обязательств. При этом провокации с использованием отравляющих веществ стали визитной карточкой спонсируемых Западом так называемых общественных организаций вроде «Белых касок» в Сирии», – подчеркнул министр.
Он полагает, что таким образом США пытаются отвлечь внимание от собственных биологических лабораторий на Украине.
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