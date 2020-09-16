Шойгу в Минске: Запад получил сигнал о готовности Москвы к жестким действиям

16.09.2020, Москва, Максим Карпенко

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Белоруссию. Днем ранее в Брестскую область были передислоцированы штурмовые подразделения ВДВ России. Однако это отнюдь не «ввод русских войск и аннексия», как пугала западная пропаганда, а участие в плановых учениях «Славянское братство-2020».

Тем не менее, эксперты называют визит главы военного ведомства РФ знаковым, учитывая продолжающиеся попытки организации «цветной революции» в Минске. Прибытие такого российского политического тяжеловеса как Шойгу демонстрирует Западу готовность Кремля пресечь вмешательство в дела Союзного государства.

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Официально цель поездки Шойгу звучит скромно. «Для обсуждения вопросов двустороннего военного сотрудничества», – извещает Минобороны Белоруссии.

«У нас начинаются совместные военные учения России и Белоруссии. Наши страны имеют совместную группировку войск, осуществляют совместное военное планирование, у нас есть взаимные обязательства по обороне в рамках Союзного государства и ОДКБ. Поэтому визит Шойгу связан именно с этими вопросами – укрепление военного и технического сотрудничества между Минском и Москвой», – рассуждает об официальной легенде визита военный эксперт, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Однако, вне всякого сомнения, появление Шойгу в Минске является важным сигналом в адрес Запада, считает российский политолог Сергей Марков. По его словам, Кремль дает понять, что ситуация в Белоруссии будет стабилизирована, и никакое вмешательство извне невозможно.

«Это сигнал не для Минска, это сигнал для стран Запада о том, что Россия будет максимально стабилизировать ситуацию в Минске, не позволит никоим образом ее расшатать. Поэтому это четкий посыл для западных стран о том, чтобы они не надеялись на то, что им удастся свергнуть Александра Лукашенко и навязать Белоруссии своих марионеток», – заявил политолог Сергей Марков.

В ходе визита наверняка состоится встреча Шойгу с Александром Лукашенко, что станет еще одним ответом на заявления Запада о непризнании результатов выборов в Белоруссии, подчеркивает российский политолог Богдан Безпалько.

«Это, прежде всего, подтверждение легитимации Лукашенко, поскольку Шойгу, как я понимаю, будет встречаться с администрацией президента, может быть, и с самим Лукашенко. А, во-вторых, это демонстрация всем, кто рассчитывает на возможность какого-либо силового давления на Белоруссию, – того, что это давление невозможно, и что Россия не допустит повторения какого-нибудь ливийского, сирийского и даже украинского сценария. В данной ситуации это обозначает, что Белоруссия находится под защитой России», – сказал Безпалько.