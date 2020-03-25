Шойгу: Внутри России действует НАТОвская «пятая колонна»

25.03.2020, Москва, Владимр Гладков

Минобороны России сдерживает возросшую активность блока НАТО вдоль границ. Однако внутри страны всё ещё существует проблема «пятой колонны», которую должна решать не армия, а парламент.

Об этом в ходе пленарного заседания Совета Федерации России заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Военная активность Североатлантического альянса вблизи наших границ с каждым годом возрастает, наращиваются наземные и морские группировки блока, расширяется состав стран-членов НАТО. Развёртывается глобальная система ПРО в США.

В противовес этим и другим угрозам мы выполняем задачи, поставленные Верховным главнокомандующим в послании Федеральному собранию. Прежде всего, наращивается потенциал сдерживания.

На опытном боевом дежурстве находятся высокоточные гиперзвуковые авиационно-ракетные комплексы «Кинжал», проводятся лётно-конструкторские испытания морской гиперзвуковой ракеты «Циркон». В декабре прошлого года на боевое дежурство заступил первый ракетный полк «Авангард», а также лазерные установки «Пересвет». Завершена модернизация промышленного производства для серийного впуска тяжёлой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», – отметил он.

Министр обороны подчеркнул, что не менее ожесточённая борьба и гонка вооружений происходит и в информационной сфере.

«Информационное пространство стало сегодня ещё одним театром военных действий. За последние три года на информационную инфраструктуру ВС было совершено более 25 тысяч высокотехнологичных компьютерных атак из-за рубежа. При этом ежегодное количество увеличивается в среднем на 12%.

Мы готовы к этой борьбе. Конечно, хотелось бы, чтобы внутри страны помощников у них было чуть меньше.

Министерством обороны создана надёжная система защиты информационных ресурсов, обеспечивающая высокую устойчивость системы управления ВС. Все атаки нейтрализуются», – добавил Шойгу.

Однако министр обратил внимание на наличие в России распространяющих фейки об армии, а также шпионящих за военными объектами.

«Активно противодействуем фейковым новостям. Страны Запада обвиняют Россию в причастности к резонансным инцидентам, таким, как вмешательство в американские выборы, различные хакерские атаки, сокрытие боевых потерь, и так далее.

В нашей стране их подхватывает прозападный информационный дивизион, регулярно обучаемый за рубежом. Прикрываясь законами о СМИ, его активисты пытаются проникать на военные объекты, охотятся за родственниками и свидетелями, лезут в госпитали, где лежат наши раненые и больные, на кладбища и на поминки, в семьи наших погибших ребят. Снимают входы и выходы из наших закрытых объектов, и выкладывают в Интернет.

Можно представить, к какой ответственности их бы привлеки в странах Запада. Эта сфера требует дальнейшего законодательного регулирования», – призвал министр.